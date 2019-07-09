Супрун розповіла, що може викликати ожиріння і депресію: це не їжа

Супрун розповіла про шкоду телебачення для здоров'я (фото: колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун закликає українців менше сидіти перед телевізором

Уляна Супрун розповіла українцям про шкідливість телебачення, оскільки перегляд телепередач для багатьох супроводжується тривалим відпочинком на дивані, який негативно впливає на здоров'я. Про це в. о. міністра охорони здоров'я розповіла на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, тривале сидіння перед телевізором підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку і передчасної смерті. Крім того, є також негативні наслідки такого проведення часу для психічного здоров'я.

Перегляд телевізора протягом трьох годин у день пов'язаний з високим рівнем передчасних смертей. За даними одного дослідження, люди, які сиділи за телевізором більше трьох годин на день, мали в два рази вище ризики передчасної смерті в порівнянні з тими, хто дивився менше однієї години.

Супрун розповіла про шкідливість телебачення для здоров'я (фото: facebook.com/ulanasuprun)

При цьому вчені порівнювали не тільки сидіння перед телевізором, але і водіння автомобіля і сидячу роботу за комп'ютером. Але результати показали, що тільки у випадку з телевізором ризики передчасної смерті найвищі.

Є дослідження, які показують, що кожна година перегляду телевізора після 25 років, зменшує тривалість життя майже на 22 хвилини. Ризики появи діабету 2-го типу та ожиріння з щоденним сидінням перед телевізором протягом більше двох годин зростають на 23% і 14% відповідно.

Низький рівень фізичної активності і звичка дивитися телевізор впливає також на когнітивні навички в майбутньому. У людини сповільнюється швидкість обробки інформації і запам'ятовування.

Через тривалий перегляд телевізора можуть виникнути проблеми зі сном через те, що синє світло екранів не сприяє виділенню мелатоніну, що допомагає заснути.

Супрун розповіла про шкідливість телебачення для здоров'я (фото: Віталій Носач/РбК-Україна)

Також страждає і психічне здоров'я. Погані новини чинять негативний вплив на настрій і викликають негативні емоції. Така зміна настрою посилює особисті турботи.

Надмірний перегляд телебачення впливає на відчуття соціальної ізольованості, самотності і може посилювати симптоми депресії.

Супрун зазначила, що в новинах зараз поширюють багато неправдивої інформації. Тому краще менше дивитися телевізор і почати більше рухатися і спілкуватися з людьми, а також піклуватися про здоров'я та правильне харчування.

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