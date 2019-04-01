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Очікуються дощі: синоптики дали невтішний прогноз погоди

STYLERЖиття    01.04.2019 - 19:31
Очікуються дощі: синоптики дали невтішний прогноз погоди
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні 2 квітня в деяких областях буде несприятливою

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, буде сприятливою тільки в кількох областях країни. На сході очікуються дощі та похолодання. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода засмутить жителів східних областей України. Там пройдуть короткочасні дощі, суха погода очікується лише в Дніпрі. Нічна температура від 0 до +4 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 +10 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі очікується всього +1 +4 градуси. Вдень повітря прогріється до +9 +11 градусів, в Одесі до +14 градусів.

В Криму без опадів. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +9 +11 градусів. Синоптики попереджають про сильний вітер.

У північних областях опади не прогнозуються, але вночі температура повітря опуститься до -1 градуса. Вдень потеплішає до +8 +10 градусів.

На заході без істотних опадів. Вночі температура опуститься до -1 -2 градусів. Вдень очікується вітряна погода з проясненнями, температура повітря +9 +12 градусів, в Ужгороді прогріється до +14 градусів.

В центральній частині країни хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі від -1 до +1 градуса. Вдень очікується від +8 до +11 градусів.

У столиці 2 квітня опади не прогнозуються. Вночі буде холодно, до -1 градуса. Вдень хмарно, але з проясненнями, від +9 до +11 градусів.

Очікуються дощі: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Погода в Україні 2 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко налякала українців несприятливим прогнозом погоди на найближчі дні.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на перші дні квітня і попередили про температурні гойдалки.

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