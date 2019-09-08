В озері Києва виявили тіло жінки: подробиці таємничої смерті

У Києві 8 вересня недалеко від вулиці Маршала Конєва, 8 в озері виявили бездиханне тіло жінки. Дзвінок на лінію "102" надійшов близько 07:20. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

Очевидці помітили труп загиблої на поверхні води у 5-7 метрах від берега і повідомили рятувальникам. Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Особистість загиблої не встановлена. На вигляд їй 35-40 років. Вона була в одязі, але ніяких особистих речей при ній не знайшли. На протилежному березі знайшли рюкзак, який, можливо, належить загиблій. Подробиці інциденту з'ясовуються.

В озері Києва виявили тіло жінки (фото: kiev.informator.ua)

Ми писали, що раніше в озері Києва виявили бездиханне тіло чоловіка. Перехожі відразу почали викликати рятувальників, однак по їх прибуттю залишалося лише констатувати смерть чоловіка.

Нагадаємо, що ректор ТНЕУ Андрію Крисоватому, який знаходиться в лікарні у важкому стані після замаху, медики ампутували кисть лівої руки, а його дружина Оксана втратила око.

Також повідомлялося, що в Києві скоїли напад на тодішнього народного депутата Віталія Купрія. Невідомі заляпали нардепу обличчя сльозогінним газом і облили рідиною схожою на екскременти.