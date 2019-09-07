В озері Києва виявили бездиханне тіло чоловіка: шокуючі подробиці

6 вересня у Дарницькому районі Києва близько 13:00 за адресою вулиця Срибнокольська, 13 стався трагічний випадок. В озері Срібний Кіл знайшли бездиханне тіло чоловіка. Про це повідомляє Інформатор.

За словами свідків, чоловік зірвався з берега в озеро і не виплив. Перехожі тут же почали викликати рятувальників, однак по їх прибуттю залишалося лише констатувати смерть чоловіка.

Чоловік потонув в озері Києва (фото: RGBStock)

Водолази знайшли тіло на глибині 3 метрів в 7 метрах від берега. Тіло підняли на поверхню і передали поліції та медикам. Зазначається, що на момент смерті чоловіку було 35 років.

Раніше ми писали, чоловік забив до смерті свого сусіда через старі сварки та конфлікти, які він вирішив "закрити" після вживання спиртних напоїв. Жахливий інцидент стався під Херсоном в одному з селищ Голопристанського району.

Також ми повідомляли, що в Кирилівці - одному з найбільш популярних українських курортів на Азовському морі в неділю, 18 серпня, сталося кілька надзвичайних подій, які загрожували життю відпочиваючих.