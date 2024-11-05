"Оземпик для бедных". Шелуха подорожника становится популярной: что лечит и помогает ли похудеть

Шелуха подорожника становится популярной в мире благодаря блоггерам и покоряет сердца тех, кто стремится быстро похудеть. Это растение, которое раньше считали сорняком, сегодня превращается в настоящую звезду в мире диетологии. Некоторые даже называют ее "Оземпиком для бедных".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, действительно ли шелуха семян подорожника может заменить дорогие инъекции и помочь сбросить лишние килограммы.

Что известно о шелухе подорожника

Шелуха подорожника - это разновидность клетчатки, в частности растворимой клетчатки, то есть она притягивает воду и превращается в гель во время переваривания. Шелуха подорожника содержится в семенах травы Plantago ovata, выращенной в Индии.

Какие преимущества для здоровья шелухи подорожника?

Облегчение запора

Управление уровнем сахара в крови

Сниженный уровень холестерина

Какие преимущества для здоровья шелухи подорожника?

Врач Кэри Ганс говорит, что именно клетчатка дает организму вожделенную сытость.

Можете ли вы похудеть, употребляя шелуху подорожника?

Если сравнивать потерю веса на уровне Ozempic, ответ - нет.

"Если кто-то вносит другие изменения в свой рацион питания или распорядок физических упражнений и использует шелуху подорожника как часть этого, это может способствовать контролю веса из-за влияния на сытость и регуляцию сахара в крови. Но просто ввести шелуху подорожника недостаточно, чтобы вызвать потерю веса", – говорят эксперты.

Конечно, вы можете немного похудеть, употребляя шелуху подорожника, просто потому, что вы будете больше сыты.

Чем сытнее человек чувствует себя во время еды, тем меньше вероятность того, что он переест.

Безопасна ли шелуха подорожника?

В общем, да. Для большинства людей шелуха подорожника абсолютно безопасна. Однако, если вы принимаете какие-либо лекарства или лечитесь от болезни, всегда следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем добавлять какие-либо добавки в свой рацион.

Вы также можете переборщить с шелухой подорожника или любым типом клетчатки. Вы можете принимать шелуху подорожника каждый день, если хотите.

Действует ли шелуха подорожника так же, как Ozempic?

Ozempic имитирует белок, присутствующий в вашем теле, который называется глюкагонообразным пептидом 1 (GLP-1), и активирует рецепторы GLP-1 в вашем теле.

Активация этих рецепторов вызывает увеличение инсулина, который помогает транспортировать глюкозу в клетки, где она превращается в энергию. Ozempic также замедляет ваше пищеварение, благодаря чему вы чувствуете себя сытнее, дольше и, следовательно, меньше подвержены перееданию.

Шелуха подорожника действует по-другому на организм. Она может помочь снизить уровень сахара в крови, и это может помочь вам чувствовать себя более сытым, поэтому вы можете не быть настолько склонными к перекусам или пище.

Какие побочные эффекты могут возникнуть при потреблении шелухи подорожника?

Наибольший риск - это риск образования газов. Если человек не привык к потреблению клетчатки в своем рационе, это может повлечь за собой газообразование и вздутие живота в начале. С шелухой необходимо употреблять много воды в течение дня.