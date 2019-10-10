Був чуйний: на Донбасі загинув український морський піхотинець

Сьогодні, 10 жовтня, на Донбасі в зоні проведення ООС загинув старший матрос Юрій Волк. Він захищав суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на своїй сторінці в Facebook.

За словами товаришів по службі, Юрій був сміливим і щирим патріотом України. Він назавжди залишиться в пам'яті всіх тих, хто його знав.

Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти висловив своє співчуття рідним та близьким загиблого.

Бойові дії на Донбасі (фото: mil.gov.ua)

Користувачі мережі також висловили своє співчуття.

Вічна пам'ять...

Світла вічна пам'ять герою. Низький уклін нашому воїну України!!! Амінь!

Вічна пам'ять герою України, який ціною власного життя оберігав суверенітет нашої держави! Це був чуйний хлопець, який любив свою родину, свою Батьківщину. Мій сусід, який, на жаль, відійшов у вічність таким молодим. Спи спокійно, Юрчик, нехай земля тобі буде пухом!

Царство небесне і вічна пам'ять, брат.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що на Донеччині загинув воїн бригади Лицарів зимового походу Іван Дейкун. Його життя забрали ворожі кулі, які були випущені з великокаліберного кулемета в Красногорівці Донецької області.