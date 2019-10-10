Був чуйний: на Донбасі загинув український морський піхотинець

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників
Сьогодні, 10 жовтня, на Донбасі в зоні проведення ООС загинув старший матрос Юрій Волк. Він захищав суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на своїй сторінці в Facebook.
За словами товаришів по службі, Юрій був сміливим і щирим патріотом України. Він назавжди залишиться в пам'яті всіх тих, хто його знав.
Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти висловив своє співчуття рідним та близьким загиблого.
Бойові дії на Донбасі (фото: mil.gov.ua)
Користувачі мережі також висловили своє співчуття.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що на Донеччині загинув воїн бригади Лицарів зимового походу Іван Дейкун. Його життя забрали ворожі кулі, які були випущені з великокаліберного кулемета в Красногорівці Донецької області.