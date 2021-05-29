У Києві вигул собак завершився масовою бійкою: хто винен, а хто правий? (відео)

На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпихнути чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.

Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив "відлякати" одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.



"Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК "Комфорт Таун". Потрібна пояснювальна бригада - хто правий? Хто винен?"- поцікавилися автори поста.

У коментарях користувачі пишуть, що винен чоловік, собака якого була без повідка. Також зазначають, що таких порушників у житловому комплексі багато.