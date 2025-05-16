Ядовитые фразы. Никогда не говорите их собеседнику даже в ссоре

Некоторые слова остаются в памяти навсегда - особенно если они сказаны от близких. Даже одно предложение может разрушить отношения, сломать доверие или заставить человека отдалиться. Пять простых фраз, которые многие используют ежедневно, вредят отношениям и уничтожают доверие.
Какие 5 фраз могут испортить ваши взаимоотношения с людьми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Ольги Мацьопы в Instagram.
В общении с близкими, коллегами или партнерами существуют выражения, которые наносят больше вреда, чем пользы. Вот пять фраз, которые стоит избегать, если вы хотите сохранить качественные и доверительные отношения.
Эта реплика не помогает решить проблему, а ставит человека в рамки и заставляет защищаться, вместо того, чтобы меняться.
Равнодушие уничтожает любую мотивацию для совместной работы или сотрудничества, ведь если человеку все равно, то зачем вообще работать вместе?
Такие слова не дают поддержки, а наоборот - заставляют чувствовать себя глупым или глупым.
Сравнение с другими бьет по самооценке и вызывает злость, разрушая доверие и качественную коммуникацию.
Эта фраза оставляет человека наедине с его трудностями, что подрывает поддержку и взаимопонимание.
Будьте внимательны в выборе слов и фраз при общении, ведь они имеют огромное влияние на качество ваших отношений.
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