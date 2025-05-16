Ядовитые фразы. Никогда не говорите их собеседнику даже в ссоре

Некоторые слова остаются в памяти навсегда - особенно если они сказаны от близких. Даже одно предложение может разрушить отношения, сломать доверие или заставить человека отдалиться. Пять простых фраз, которые многие используют ежедневно, вредят отношениям и уничтожают доверие.

Какие 5 фраз могут испортить ваши взаимоотношения с людьми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Ольги Мацьопы в Instagram .

В общении с близкими, коллегами или партнерами существуют выражения, которые наносят больше вреда, чем пользы. Вот пять фраз, которые стоит избегать, если вы хотите сохранить качественные и доверительные отношения.

Фраза 1: "Ты всегда так делаешь"

Эта реплика не помогает решить проблему, а ставит человека в рамки и заставляет защищаться, вместо того, чтобы меняться.

Фраза 2: "Мне все равно"

Равнодушие уничтожает любую мотивацию для совместной работы или сотрудничества, ведь если человеку все равно, то зачем вообще работать вместе?

Фраза 3: "Я же говорила" или "Я же говорил"

Такие слова не дают поддержки, а наоборот - заставляют чувствовать себя глупым или глупым.

Фраза 4: "Ты такая же, как..." / "Ты такой, как..."

Сравнение с другими бьет по самооценке и вызывает злость, разрушая доверие и качественную коммуникацию.

Фраза 5: "Это не мои проблемы"

Эта фраза оставляет человека наедине с его трудностями, что подрывает поддержку и взаимопонимание.

Будьте внимательны в выборе слов и фраз при общении, ведь они имеют огромное влияние на качество ваших отношений.