"Отравили": близкие музыканта Лесика раскрыли шокирующие детали о его состоянии после остановки сердца
Появилась новая информация о состоянии музыканта Лесика (Олега) Турко. Соучредитель и бывший участник группы DZIDZIO перенес остановку сердца, ему стало плохо прямо на сцене. И сейчас оказалось, что в этой ситуации есть немало тайн.
Что случилось с Лесиком и почему он сейчас нуждается в помощи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Информация об отравлении
"Друзья, есть вещи, о которых страшно думать, не то, что говорить. Тем не менее, я должен. Потому что молчание - тоже выбор. Но не мой В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально - остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества", - написала подруга Лесика, журналистка Мария Панчишин.
"Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти - иметь возможность еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил - но и начал полноценно возвращаться к жизни. Но нас постигла еще одна беда", - добавила она.
Недавно же, когда музыкант проходил плановый осмотр, оказалось, что "организм не выдержал такой дозы токсичных веществ". Поэтому у Лесика, по словам Панчишин, начался стеноз аортального клапана. И сейчас ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов.
Сообщение Панчишин (скриншот)
Помочь Лесику можно так:
- Сбор средств, который открыли Radio UA Chicago
- "Банка" для сбора, которую открыла жена музыканта Ирина Турко
- Или же по номеру карты "банки" - 4441 1111 2927 0447.
"Лесик - не просто классный музыкант и хороший человек. Он патриот - ушел на фронт с первого дня полномасштабной войны, не имея для этого особого здоровья. А еще Лесик очень много уже натерпелся. Слишком много, как для одного человека... Поэтому верю - он будет жить - долго, счастливо - и, наконец, спокойно", - резюмировала Мария.
Олег Лесик (фото: wikipedia.org)
В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина певец Юлик, который также распространил информацию от Панчишин, отметил, что волнуется за Лесика.
"Я обеспокоен, и узнаю новости так же как и каждый из вас. Сейчас главное - помочь Лесику, собрать деньги на операцию, чтобы он был здоров", - сказал артист.
Что случилось с Лесиком
5 декабря 2024 года появилась информация о том, что у звезды группы DZIDZIO остановилось сердце, он чудом выжил. Это произошло во время концерта Натальи Бучинской.
"Его выступление было сольным. Именно во время исполнения второй песни, у него случился сердечный приступ. Я до сих пор не знаю диагноза, это наверняка лучше знает его жена или врачи. Дальше все было очень быстро. Лесика реанимировали медики, а я завершала концерт. Моя команда постоянно была на связи и мы непрерывно информировали зал о состоянии вещей", - говорила певица.
А позже состояние Лесика прокомментировал его сын Олег. Тогда он говорил, что артист "говорит короткими фразами" и уже узнает родных и друзей.
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При создании материала были использованы источники: пост из Facebook Панчишин, эксклюзивный комментарий Юлика.