"Отравили": близкие музыканта Лесика раскрыли шокирующие детали о его состоянии после остановки сердца

Появилась новая информация о состоянии музыканта Лесика (Олега) Турко. Соучредитель и бывший участник группы DZIDZIO перенес остановку сердца , ему стало плохо прямо на сцене. И сейчас оказалось, что в этой ситуации есть немало тайн.

Что случилось с Лесиком и почему он сейчас нуждается в помощи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Информация об отравлении

"Друзья, есть вещи, о которых страшно думать, не то, что говорить. Тем не менее, я должен. Потому что молчание - тоже выбор. Но не мой В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально - остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества", - написала подруга Лесика, журналистка Мария Панчишин.

"Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти - иметь возможность еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил - но и начал полноценно возвращаться к жизни. Но нас постигла еще одна беда", - добавила она.

Недавно же, когда музыкант проходил плановый осмотр, оказалось, что "организм не выдержал такой дозы токсичных веществ". Поэтому у Лесика, по словам Панчишин, начался стеноз аортального клапана. И сейчас ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов.

Сообщение Панчишин (скриншот)

Помочь Лесику можно так:

Сбор средств, который открыли Radio UA Chicago

"Банка" для сбора, которую открыла жена музыканта Ирина Турко

Или же по номеру карты "банки" - 4441 1111 2927 0447.

"Лесик - не просто классный музыкант и хороший человек. Он патриот - ушел на фронт с первого дня полномасштабной войны, не имея для этого особого здоровья. А еще Лесик очень много уже натерпелся. Слишком много, как для одного человека... Поэтому верю - он будет жить - долго, счастливо - и, наконец, спокойно", - резюмировала Мария.

Олег Лесик (фото: wikipedia.org)

В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина певец Юлик, который также распространил информацию от Панчишин, отметил, что волнуется за Лесика.

"Я обеспокоен, и узнаю новости так же как и каждый из вас. Сейчас главное - помочь Лесику, собрать деньги на операцию, чтобы он был здоров", - сказал артист.