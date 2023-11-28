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Отравления тяжелыми металлами: какие симптомы и последствия для здоровья

Что нужно знать об отравлении тяжелыми металлами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В ГУР официально подтвердили, что жену главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения. Пока в ГУР не разглашают, каким именно веществом отравили женщину.

Отравление тяжелыми металлами может произойти и в биту. О том, как людям распознать признаки такого отравления и какие это может иметь последствия для здоровья, пишет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы: Центра общественного здоровья, Аpteka 911, Аquanova.

Что нужно знать об отравлении тяжелыми металлами

Тяжелые металлы в незначительных концентрациях встречаются довольно часто. Они есть в почве, воде и бытовых предметах. Но поскольку в большинстве случаев их дозы мизерны, то они не наносят вред здоровью.

Отравиться человек может, вдохновив дым, содержащий тяжелые металлы, или употребив их внутрь - с пищей или напитком. Обычно в бытовых условиях отравления тяжелыми металлами встречаются довольно редко.

Чаще всего в обиходе встречаются эти металлы:

  • железо (Fe)
  • кадмий (Cd)
  • медь (Cu)
  • мышьяк (As)
  • ртуть (Hg)
  • свинец (Pb)
  • цинк (Zn)

Стоит отметить, что не все они вредны. В частности, для нормального функционирования человеческого организма ему нужно определенное количество железа, меди, цинка.

При каких условиях можно отравиться тяжелыми металлами

Чаще всего это происходит в следующих ситуациях:

  • на производстве, использующем тяжелые металлы
  • при вдыхании пыли старой свинцовой краски, когда от нее чистят поверхность
  • употребление моллюсков или рыбы, которые выловлены из воды, имеющей высокое содержание ртути
  • при лечении травами и употреблении грибов, выросших на почвах, содержащих тяжелые металлы
  • использование посуды, сделанной из тяжелых металлов
  • употребление воды и напитки, содержащие тяжелые металлы
  • использование детских игрушек из некачественных материалов
  • при повреждении ртутного термометра

В быту чаще всего происходит отравление свинцом (фото: ВОЗ)

Какие симптомы отравления тяжелыми металлами

Симптомы могут отличаться, все зависит от того, каким металлом произошло отравление.

Симптомы при острой форме отравления:

  • боль в животе, тошнота и рвота, диарея
  • вялость, дезориентация, потеря сознания
  • горизонтальные линии на ногтях
  • жидкость в легких
  • обезвоживание
  • поражение печени и почек
  • проблемы с мозговой деятельностью или потеря памяти
  • повреждение легких
  • слабые или деформированные кости
  • шум в ушах

При наличии таких симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь.

В случае постоянного действия небольших доз тяжелых металлов может происходить хроническое отравление. Его признаками являются:

  • боль в суставах и мышцах
  • головная боль
  • закрепи
  • слабость и усталость

Какие последствия для здоровья

Последствия отравления тяжелыми металлами могут быть очень разными. Это зависит от того, каким именно веществом отравился человек, а также от дозы этого токсина.

Длительное влияние этих опасных веществ на организм человека может привести к развитию рака, повреждению органов, нервной системы, а в крайних случаях к смерти.

Воздействие ртути и свинца может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека атакует собственные клетки. Это может привести к заболеванию суставов и болезням, таким как ревматоидный артрит, почечная недостаточность, заболевания кровеносной и нервной системы.

Как обезопасить себя от отравления тяжелыми металлами

Эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций, чтобы избежать отравления тяжелыми металлами:

  • покупайте только сертифицированные товары, которые признаны безопасными
  • опасайтесь дешевых игрушек, особенно сомнительного происхождения
  • соблюдайте правила безопасности на производстве с тяжелыми металлами (носите маску, регулярно меняйте рабочую форму, периодически проходите медосмотр)
  • покупайте продукты только у надежных производителей, особенно это касается листовых овощей, грибов, чая
  • не собирайте фрукты, овощи, лечебные травы и грибы возле автомагистралей, автозаправок, на территориях предприятий
  • ловите рыбу только в разрешенных местах

Раньше мы писали о том, какие токсичные вещества есть в бытовых вещах.

Читайте также о том, что известно об отравлении Марианны Будановой.

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здоровяКирилл Буданов