Отравления тяжелыми металлами: какие симптомы и последствия для здоровья

В ГУР официально подтвердили, что жену главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения. Пока в ГУР не разглашают, каким именно веществом отравили женщину.
Отравление тяжелыми металлами может произойти и в биту. О том, как людям распознать признаки такого отравления и какие это может иметь последствия для здоровья, пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: Центра общественного здоровья, Аpteka 911, Аquanova.
Тяжелые металлы в незначительных концентрациях встречаются довольно часто. Они есть в почве, воде и бытовых предметах. Но поскольку в большинстве случаев их дозы мизерны, то они не наносят вред здоровью.
Отравиться человек может, вдохновив дым, содержащий тяжелые металлы, или употребив их внутрь - с пищей или напитком. Обычно в бытовых условиях отравления тяжелыми металлами встречаются довольно редко.
Чаще всего в обиходе встречаются эти металлы:
Стоит отметить, что не все они вредны. В частности, для нормального функционирования человеческого организма ему нужно определенное количество железа, меди, цинка.
Чаще всего это происходит в следующих ситуациях:
Симптомы могут отличаться, все зависит от того, каким металлом произошло отравление.
Симптомы при острой форме отравления:
При наличии таких симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь.
В случае постоянного действия небольших доз тяжелых металлов может происходить хроническое отравление. Его признаками являются:
Последствия отравления тяжелыми металлами могут быть очень разными. Это зависит от того, каким именно веществом отравился человек, а также от дозы этого токсина.
Длительное влияние этих опасных веществ на организм человека может привести к развитию рака, повреждению органов, нервной системы, а в крайних случаях к смерти.
Воздействие ртути и свинца может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека атакует собственные клетки. Это может привести к заболеванию суставов и болезням, таким как ревматоидный артрит, почечная недостаточность, заболевания кровеносной и нервной системы.
Эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций, чтобы избежать отравления тяжелыми металлами:
Раньше мы писали о том, какие токсичные вещества есть в бытовых вещах.
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