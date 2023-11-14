Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля "Ромео и Джульетта"

Что известно об инциденте

Юлия Сас играла Джульетту, а Лайош Отто Хорват - ее отца, сеньора Капулетти.

Артисты упали с декораций балкона и "приземлились" на помост за кулисами (падали назад).

Юлия Сас в спектакле " Ромео и Джульетта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

Сейчас они находятся в больнице. Их состояние тяжелое, однако стабильное.

На месте Юлии и Лайошу помогли парамедики, а затем прооперировали.

Из-за серьезных травм и переломов их восстановление может занять месяцы.

Юлия Сас в спектакле " Ромео и Джульетта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

К слову, после случившегося директор Национального театра Аттила Веннянский предложил, что подаст в отставку.

Однако Министр культуры Венгрии Янош Чак отверг его предложение.

А недавно они вместе посетили артистов в больнице.

"Благодаря профессиональной и качественной медицинской помощи состояние Юлии Сас и Отто Лайоша Хорвата постоянно улучшается. Министерство оказывает неотложную экстренную помощь обоим артистам в этот трудный период", - отметил министр.

Янош Чак и Аттила Веннянский посетили актеров в больнице (фото: instagram.com/csakjanosminiszter)