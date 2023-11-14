Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля "Ромео и Джульетта"

Во время театрального представления "Ромео и Джульетта", который проходил в одном из венгерских театров, произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два актера. Сейчас они находятся в больнице.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт главного драматического театра Будапешта.
Юлия Сас играла Джульетту, а Лайош Отто Хорват - ее отца, сеньора Капулетти.
Артисты упали с декораций балкона и "приземлились" на помост за кулисами (падали назад).
Юлия Сас в спектакле " Ромео и Джульетта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)
Сейчас они находятся в больнице. Их состояние тяжелое, однако стабильное.
На месте Юлии и Лайошу помогли парамедики, а затем прооперировали.
Из-за серьезных травм и переломов их восстановление может занять месяцы.
Юлия Сас в спектакле " Ромео и Джульетта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)
К слову, после случившегося директор Национального театра Аттила Веннянский предложил, что подаст в отставку.
Однако Министр культуры Венгрии Янош Чак отверг его предложение.
А недавно они вместе посетили артистов в больнице.
"Благодаря профессиональной и качественной медицинской помощи состояние Юлии Сас и Отто Лайоша Хорвата постоянно улучшается. Министерство оказывает неотложную экстренную помощь обоим артистам в этот трудный период", - отметил министр.
Янош Чак и Аттила Веннянский посетили актеров в больнице (фото: instagram.com/csakjanosminiszter)