Відрізали волосся: під Дніпром підлітки жорстко знущалися над дитиною

У Кам'янському Дніпропетровської області хлопці від 15 до 20 років жорстоко знущалися над 17-річним підлітком. Група молодих людей спочатку побила його, а потім зістригла волосся. При цьому молодики знімали все на камеру, а потім розмістили відео в мережі. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра Facebook.

Зазначимо, що про булінг її сина у правоохоронні органи повідомила 43-річна жінка. Вона розповіла, що над дитиною знущалися.

Поліцейські встановили, що 13 грудня потерпілий знаходився в гостях у знайомого, де його побили і зрізали волосся. Відео знущань з хлопця один з присутніх виклав в інтернет. Тепер поліція встановила всіх учасників події - це троє місцевих жителів у віці від 15 до 20 років.

Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом з постраждалим.

За даним фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне виробництво за ч. ст 2. 127 (катування, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

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