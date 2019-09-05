Я б вам відрізала пальці: у Приватбанку принизили трансгендерну активістку

В ПриватБанку вибухнув скандал між працівницею установи і трансгендерною активісткою, яка прийшла в касу і обурилася тим, що про її закриття ніхто не повідомив. Анастасія Крістель Домані розповіла, як все відбувалося насправді на своїй сторінці в Facebook. Вона є ЛГБТ-активісткою і правозахисницею.

Інцидент стався у відділенні банку за адресою Повітрофлотський, 50/2. Активістка висловила обурення, що про закриття каси ніхто не повідомив, після чого охорона банку закрила двері зсередини і з боку менеджера банку Інни Гуглевець почалися погрози. Вона питала, чи дозволені зараз одностатеві стосунки і, чи розлучена Анастасія.

Як виявилося, Анастасія в 2018 році зверталася до відділення банку і змінювала документи, адже змінила ім'я на жіноче.

"Я б вас вигнала ще тоді, в 2018 році, коли ви приходили до мене міняти карти і персональні дані, шкода дітей, які мають таких .... батьків терпіти", - заявила менеджер ПриватБанку.

Весь час до Анастасії зверталися тільки у чоловічому роді.

"Я б вам відрізала пальці за брехню як в давнину це робили". - це після моєї розмови з відділом клієнтської підтримки ПриватБанка, - коли мене запитали скільки часу я перебуваю в банку, сказала одну годину", - згадує інцидент Анастасія.

Скріншот поста (Facebook)

Активістка викликала поліцію і повідомила, що співробітник банку загрожує розкрити її персональні дані.

Фото: Менеджер банку Інна Гуглевец (Анастасія Домани/Facebook)

"Інна Володимирівна Гуглевець у відділенні на проспекті Повітрофлотському у процесі спілкування стала погрожувати розкриттям особистих даних, які вона знає, виходячи із зміни персональних даних у картці в минулому році", - повідомила в коментарі до посту сама Анастасія.

Як ми раніше писали, екс-голова Нацбанку показала свою палату в клініці.

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