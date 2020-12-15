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На відремонтованому Шулявському мосту впали стовпи: мало не вбили жінку

Автор: Людмила Жукова

На відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП. Справа в тому, що на шляхопроводі впало відразу три електроопори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила мешканка Києва Інга Мезеря.

Жінка опублікувала відео "стовбопада". За словами Інги, їй дуже пощастило. Вона побачила, як падає стовп і різко загальмувала.

На Шулявському мосту впало три стовпа (скріншот facebook.com/inga.mezerya)

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В коментарях українці відзначили, що добре, що все обійшлося.

  • Страшно по місту пересуватися з такими ремонтами.
  • Слава Богу все обійшлося і що з реакцією все в порядку.
  • Капець ! Немає слів ! Слава богу, що без жертв! Ти в сорочці народилася!
  • Спочатку міст втомився, тепер ліхтарі стомилися, мабуть гроші не все розпиляли.
  • Це ж нещодавно відремонтований міст. Добре, що все обійшлося дзеркалом і відмінною реакцією водія

Нагадаємо, в минулому році на ремонт Шулявського мосту київська влада виділила близько одного мільярда гривень.

Як ми раніше писали, в Києві ожеледь призвів до справжнього апокаліпсису на дорогах.

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