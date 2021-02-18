Отруєння таблетками в школі: нові деталі інциденту з восьмикласницями в Умані

У слідства поки що дві версії - дівчатка хотіли заявити про себе і може бути привернути увагу. Кажуть, що у них були проблеми у відносинах з друзями і можливо з хлопцями.

Також у них міг бути просто інтерес, що ж з ними станеться. Цього теж виключати не можна, оскільки в мережі набирає популярність смертельний челендж, який називається "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Викладачі і шкільні друзі дівчаток дуже здивовані їх вчинком. Вони не думали, що школярки на таке здатні.

Також кажуть, що дівчата до цього готувалися заздалегідь, оскільки таблетки вони вже принесли з собою в школу.

"Дівчатка принесли таблетки, я не знаю, де вони їх купували. Вони почекали 5 хвилин, поки трохи розійдуться з туалету. З ними була водичка, тому що вони носять з собою і там випили по 10 таблеток", - розповіла директор школи Тетяна Глущук.

Директрису на момент розслідування інциденту відсторонили від своїх обов'язків.

У школі кажуть, що дівчатка з благополучних сімей і ні на яких обліках вони не були. З ними в лікарні перебувають батьки та психолог.

Отруєння таблетками в школі (відео: YouTube)