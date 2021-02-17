Отруєння школярок в Боярці: стали відомі деталі страшної трагедії

Відео, яке привернуло увагу ліцеїсток, було розміщено в TikTok. У ньому закликали спробувати відомий медичний препарат. На перерві дівчатка побігли в аптеку і купили "Дротаверин". Кожна прийняла по 40 таблеток у шкільному туалеті. Нібито, щоб перевірити вплив препарату на організм. Школярок знайшли без свідомості однокласниці та одразу покликали на допомогу.

Медики, які прибули за викликом, констатували смерть 13-річної ліцеїстки, а її 12-річну подругу доставили в реанімацію. Там їй зробили промивання шлунка. Зараз у неї сильна інтоксикація, вона знаходиться під наглядом лікарів, але її життю вже нічого не загрожує.

Поліція вже встановила аптеку, в якій дітям продали таку кількість таблеток та провізора. Другій ліцеїстці пощастило, через те, що перед тим, як відключитися, дівчата встигли написати повідомлення своїм однокласницям і ті швидко прибігли на допомогу.

"Коли вживали останню таблетку, написали повідомлення своїм однокласницям про те, що вони вживають сорокову таблетку, після цього однокласниці підбігли до приміщення туалету і знайшли там дівчаток. Одна вже втратила свідомість. Медики після того, як приїхали, констатували її смерть. Друга ще була у свідомості, але у важкому стані", - розповіла старший інспектор відділу комунікації поліції Київської області Марія Дідковська-Бідюк.

Як повідомляє "Україна 24", дівчатка вчилися непогано, були товариські та відкриті. Навіщо їм знадобився такий небезпечний і безглуздий челендж – невідомо.

Однокласниці розповіли, що у відео були заклики спробувати таблетки у великій кількості. У одної з ліцеїсток будинку були проблеми з батьками, і є припущення, що вона саме через них вирішила наковтатися таблеток.

"Вони взагалі дружні дівчинки, веселі, з ними завжди можна було поспілкуватися. По школі ходить така чутка, що в однієї з дівчаток це через проблеми в сім'ї з батьками", - розповіла одна з однокласниць.