Отруєння в Кирилівці: чому і чим захворіли діти на відпочинку

У курортній Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння. З двох баз відпочинку швидкі відвозили відпочивальників з високою температурою та іншими симптомами. Більшість постраждалих – діти. У багатьох спостерігалася блювота і діарея.

Серед постраждалих – вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта", діти приїхали з тренерами на базу на 10-денні збори 1 липня. До вечора юні спортсмени купалися в морі та басейні, пообідали та повечеряли в їдальні, перекусили в кафе. Як повідомили діти, багато хворих їли піцу. Про це повідомляє видання Strana.

До ночі відпочивальникам стало погано і до ранку було госпіталізовано 13 осіб: 8 дітей і 5 дорослих. В першу чергу всім зробили посів на COVID-19.

До вечора 2 липня стало відомо, що у всіх хворих – харчове отруєння і виною всьому звичайна окрошка.

"Окрошка – це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. Триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, порушено кримінальну справу", - розповів директор лабораторного центру Олександр Мащак.

З'ясувалося, що база відпочинку у 2020 році відкрилася незаконно і в неї відсутні дозвільні документи. Місцева влада пообіцяла влаштувати перевірки на всіх базах відпочинку в регіоні, через те, що офіційно дозволу відкрити дитячі табори не було. У МОЗ заборонили їх роботу до 31 липня.

Проте в реальності табори працюють і для того, щоб приймати відпочивальників, придумують різні хитрощі. Наприклад, збір спортивних секцій. Це призвело до того, що діти відпочивають у таборах нелегально, а установи ніхто не перевіряє.

На цей момент на Азовському узбережжі таким чином почали роботу вже десятки туристичних баз і туди привозять дітей на напівпідпільний режим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в курортній Кирилівці в терміновому порядку перевірять всі бази відпочинку.