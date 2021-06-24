Отруєння у Харкові: мережа ресторанів відмовила постраждалим у компенсації

Жертвами сильного отруєння в Харкові виявилося близько сотні людей, в тому числі й майже півтора десятка дітей. Всі постраждалі напередодні їли суші з ресторанів "Якіторія" і "Мафія". Частина з них – зробили замовлення з доставкою додому. Мережа ресторанів відразу почала оплачувати лікування людей, але потім відмовила в компенсації.

Отруїлися всією компанією

Анна разом з друзями замовила доставку суші з "Якіторії" ввечері 15 червня. Симптоми отруєння з'явилися у всіх шістьох на наступний день. Одну дівчину забрали в лікарню.

"Вранці 16 червня було відчуття печіння в шлунку, це були перші симптоми. Перші кілька днів температура тіла до 39 градусів піднімалася, потім впала до 35 градусів. Ми думали, що це застуда звичайна, не припускали отруєння. Почали лікування від застуди, але стан погіршувався. Була блювота та інші симптоми отруєння. Ми скооперувалися з тими, з ким їли суші, поспілкувалися і зрозуміли, що у всіх однакові симптоми. Зрозуміли, що це отруєння, плюс до того, почали вже в соцмережах публікувати пости про те, що є ті, хто отруївся", - розповіла Анна.

Її госпіталізували пізніше за інших, але в аналізах медики виявили сальмонельоз. Її відвезли до Валків, оскільки в Харкові вже не було місць у лікарнях. У лікарню до постраждалих приїхали представники керівництва мережі ресторанів, пообіцяли оплатити медикаменти, сказали відправляти чеки. А також пообіцяли виплатити компенсацію і моральну шкоду.

Керівництво мережі ресторанів пообіцяло сплатити всі витрати

У поліцію Анна звертатися не стала, оскільки керівництво ресторану оплачувало частково лікування. Після того як дівчину виписали з лікарні, вона продовжила лікування вдома. Їй виписали антибіотики та курс препаратів на 24 дні.

Але в ресторані оплачувати її чеки відмовилися і послалися на те, що перевірка нічого не виявила.

"Відправила чеки - залишилися без відповіді, виплати призупинили. До цього оплачували, але не в повному розмірі. Моральної компенсації не буде. Сказали, що перевірка нічого не виявила. Але сальмонела з повітря не береться. Шалені болі в шлунку, не спиш, не їж, не працюєш", - обурилася постраждала.

Анна зараз приймає антибіотики, медсестра приходить додому і ставить крапельниці. На лікування вже витрачено понад три тисячі гривень. А ще належить здавати аналізи та відвідувати лікаря. За словами дівчини, в лікарнях містах є постраждалі, у яких ситуація ще гірша, ніж у неї. Але виплати зупинили всім. Дівчина запропонувала подати колективний позов.

Що виявила перевірка насправді

При перевірці в ресторанах епідеміологи виявили сальмонелу в продуктах і на обробних столах. Фахівці після перевірки повідомили, що в закладах повна антисанітарія. У одного з працівників знайшли сальмонелу, ще у шести - стафілокок.

"Що стосується харчових продуктів ... Нам вдалося дослідити залишки харчових продуктів, саме ролів, які були замовлені додому. І всі п'ять проб цих продуктів дали позитивний результат на Salmonella enteritidis, це були переважно роли, які у своєму складі мали яйця, м'який сир, рибу, деякі огірок, деякі паштет, але превалювали омлет, риба і м'який сир", - розповіла епідеміолог Тетяна Карлова.