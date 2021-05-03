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Отруєння чотирьох дітей грибами під Черніговом: померло вже двоє

Автор: Роман Мирончук

У Чернігівській області жінка нагодувала своїх чотирьох дітей супом з грибів, після чого їм стало погано. У неділю, 2 травня, в реанімації обласної дитячої лікарні помер семимісячний хлопчик через те, що токсини отруїли організм і внутрішні органи відмовили.

Про це розповів головний лікар медзакладу Олександр Карета в інтерв'ю "Суспільному".

Хлопчика в лікарню доставили вже в комі. З 27 квітня семимісячний Віктор перебував у важкому стані на штучній вентиляції легенів.

Зазначимо, що це вже друга смерть в цій родині. Вранці 30 квітня в цій же лікарні померла п'ятирічна дівчинка. Також в цей день двох інших дітей 3 і 6 років доставили до Києва в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Нагадаємо, горе-мати нагодувала своїх дітей супом на грибному бульйоні. Гриби були зібрані в лісі, який знаходиться біля будинку. Частину грибів сім'я заморозила, а з інших зробили суп, який їли всією сім'єю.

Перші симптоми отруєння з'явилися у семимісячної дитини. Хлопчика почало рвати. Після цього вночі стало погано його сестрі. Вранці погано себе відчули ще двоє дітей.

Сім'я перебуває на обліку в соцслужбі. Шість років тому її хотіли позбавити батьківських прав, але суд відмовив.

Ми також писали про те, що помер екс-президент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич.

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