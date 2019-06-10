Отруїлися майже 30 дітей: з'явилася нова інформація про дитячий табір під Чернівцями

У дитячому таборі "Буковинка", що в селі Репужниці Чернівецькій області, жертвами отруєння стали 29 дітей і двоє дорослих. У неділю, 9 червня, відпочиваючі відчули нездужання і стали скаржитися на біль у животі і блювання.

Шістьох постраждалих дітей госпіталізували в Кіцманську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом – Ротавірусна інфекція, Гастроентероколіт. Решта дітей забрали додому батьки. Двоє дорослих, які також відчули симптоми отруєння, виїхали з табору додому.

В табір була спрямована команда фахівців Головного управління Держпродспоживслужби та державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр" МОЗ України для проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.

Як повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби, в дитячому таборі були виявлені порушення.

"Фахівці Головного управління за результатами перевірки встановили порушення вимог законодавства оператором потужності, а саме: порушення вимог щодо дотримання температурного режиму при зберіганні молока згущеного, необхідність ремонту стелі, заміни вікон і дверей та обладнання їх захисними сітками від комах", - сказано в повідомленні прес-служби.

У всіх працівників табору були взяті аналізи, а також були відібрані проби води, готових страв та змиву. За результатами перевірки було вилучено 75 упаковок згущеного молока. Директор табору буде притягнутий до відповідальності за порушення.

Щоб уникнути розповсюдження гострих кишкових інфекцій, дітей, які залишилися в таборі, переведено на індивідуальний режим пиття і відкоректоване меню. Діти знаходяться під постійним наглядом двох лікарів-педіатрів.

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