ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Отруїлися майже 30 дітей: з'явилася нова інформація про дитячий табір під Чернівцями

STYLERЖиття    10.06.2019 - 19:36
Отруїлися майже 30 дітей: з'явилася нова інформація про дитячий табір під Чернівцями
У таборі отруїлися діти (Колаж РБК-Україна)

У таборі, де отруїлися діти, провели ретельну перевірку

У дитячому таборі "Буковинка", що в селі Репужниці Чернівецькій області, жертвами отруєння стали 29 дітей і двоє дорослих. У неділю, 9 червня, відпочиваючі відчули нездужання і стали скаржитися на біль у животі і блювання.

Шістьох постраждалих дітей госпіталізували в Кіцманську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом – Ротавірусна інфекція, Гастроентероколіт. Решта дітей забрали додому батьки. Двоє дорослих, які також відчули симптоми отруєння, виїхали з табору додому.

В табір була спрямована команда фахівців Головного управління Держпродспоживслужби та державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр" МОЗ України для проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.

Як повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби, в дитячому таборі були виявлені порушення.

"Фахівці Головного управління за результатами перевірки встановили порушення вимог законодавства оператором потужності, а саме: порушення вимог щодо дотримання температурного режиму при зберіганні молока згущеного, необхідність ремонту стелі, заміни вікон і дверей та обладнання їх захисними сітками від комах", - сказано в повідомленні прес-служби.

У всіх працівників табору були взяті аналізи, а також були відібрані проби води, готових страв та змиву. За результатами перевірки було вилучено 75 упаковок згущеного молока. Директор табору буде притягнутий до відповідальності за порушення.

Щоб уникнути розповсюдження гострих кишкових інфекцій, дітей, які залишилися в таборі, переведено на індивідуальний режим пиття і відкоректоване меню. Діти знаходяться під постійним наглядом двох лікарів-педіатрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові на весіллі отруїлися 20 людей.

А також розповідали про те, що фахівці назвали найбільш забруднене місце в річці Рось після викиду хімікатів у воду.

Слідство розбереться: колеги Алібасова не вірять у випадкове отруєння (відео) Харчові отруєння: як надати першу допомогу хворому
Новини України отруєннялагерь
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся