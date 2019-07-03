Помстилися за медиків: у мережі з'явилося яскраве відео розгрому бойовиків на Донбасі

Військові ЗСУ завдали потужного удару по позиціях бойовиків на Донбасі і таким чином помстилися за смерть українських медиків. Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

ЗСУ дістали терористів. які окопалися в укриттях під землею на висоті. У бойовиків був відмінний огляд для того, щоб контролювати велику територію і обстрілювати позиції ЗСУ.

Бійці з бойової розвідувальної групи К-2 з 54-ї бригади підняли волонтерський дрон на самий верх терикону і все зняли. Потім вони проаналізували відео і оцінили обстановку.

Військові ВСУ розгромили позиції бойовиків на Донбасі (відео: facebook.com/yury.mysyagin)

І коли вся підготовча робота була проведена, двома пострілами були рознесені два гнізда бойовиків.

За словами воїна ЗСУ і блогера Мартіна Бреста, в результаті цього була знищена техніка противника, один бойовик був убитий і ще двоє поранені.

Скріншот з відео

Нагадаємо, що воїни ЗСУ дали потужний відсіч ворогові на Донбасі. Окупанти обстріляли позиції українських військових 32 рази. Крім того, бойовики використовували заборонену зброю.

Раніше повідомлялося, що Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі з допомогою військового безпілотника.

Ми також писали про те, що українські військовослужбовці знищили снайпера окупантів, який тривалий час турбувало наших воїнів і приніс чимало лиха.