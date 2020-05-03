Відноситься до сезонних захворювань? Оприлюднені несподівані факти про Covid-19

Коронавірус 2020 - нові подробиці про Covid-19 (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус 2020 відноситься до сезонних захворювань

Коронавірус 2020 може пройти повторно у однієї людини, оскільки відноситься до сезонних захворювань. Про це заявила кандидат біологічних наук Світлана Загородня.

Деякі дослідження відзначають, що у людини, яка перенесла коронавірус, виробляється імунітет і вона не може заразитися повторно. Однак є й інша думка, передає "Сьогодні".

"Спалах може піти повторно, тому що вірус відноситься до сезонних. Але вже на той час у нас буде кращий алгоритм роботи та діагностика хворих. Я думаю, друга хвиля буде проходити не так критично як зараз", - прокоментувала кандидат.

Також експерт зазначила, що імунітет починає формуватися лише на 10 день. Однак є важливий момент - наскільки антитіла здатні до нейтралізації вірусу, оскільки вони можуть вироблятися, але при цьому не захищати організм.

"Наприклад, в Китаї проаналізували 175 пацієнтів та у 30% антитіла не нейтралізували вірус. Є неоднозначні дані по SARS-Cov-2 і їх мало. Якщо порівнювати з близькими до нього SARS та MERS, то до SARS антитіла існують нетривалий час. До MERS антитіла більш тривалі та їх виявляли через більший проміжок часу. Минуло небагато часу, щоб зрозуміти, як буде формуватися імунітет саме до SARS-Cov-2", - прокоментувала Загородня.

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