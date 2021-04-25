Такі стосунки з партнером зіпсують життя: на які дзвіночки потрібно звернути увагу

Люди роками живуть в складних і токсичних відносинах і відчувають себе нещасними. Потім доводиться витрачати кілька років, щоб оговтатися після них і навіть відвідувати психологів.

На що потрібно звернути увагу в поведінці партнера з самого початку стосунків, розповіли в матеріалі видання Elle.

Паразитування за рахунок іншого

Ви день і ніч працюєте над відносинами, несете в будинок кожну копійку, а ваш партнер при цьому абсолютно задоволений життям – він розважається, будує кар'єру і втілює свої дитячі мрії. У такій ситуації варто перевірити - ваш партнер живе з вами або йому просто зручно в тих умовах, які ви створили.

Повідомте, що йдіть з високооплачуваної посади або попередьте, що тепер перестанете займатися домашніми клопотами, поки ваш партнер відпочиває. Його реакція на втрату комфорту і стане відповіддю на ваше запитання.

Постійні сварки та глузування

Часто ми виправдовуємо образливі глузування тим, що у людини своєрідне почуття гумору. Навіть в тих випадках, коли ці жорстокі жарти та сварки отруюють життя і псують настрій щодня, всупереч на ваші прохання.

Це точний сигнал токсичних відносин. Нейрофізіологи з'ясували, що постійний стрес призводить до підвищеного вироблення двох білків, а ті своєю чергою викликають запалення і порушення обміну речовин. Постійне з'ясування відносин може довести до депресії, серцевих хвороб і навіть онкології.

Неможливість обговорити проблеми

Партнер навіть не хоче слухати про те, щоб щось змінити. Це сигнал про те, що йому комфортно. Але якщо ви відчуваєте, що проблеми є, і їх потрібно вирішувати, то це знак того, що у ваших відносинах відсутня гармонія. Тому що комфортно і спокійно тільки одній людині.

Ненависть до себе і відчуття нещастя

Наслідок токсичного ставлення - невдоволення собою. Якщо поруч знаходиться людина, яка недооцінює, дорікає, принижує і не поважає, то рано йди пізно в голову приходить думка, що вона права.

Іноді психіка подає чіткі сигнали про те, що ми знаходимося на шляху до катастрофи. Так дівчата, які страждають від анорексії на нервовому грунті, зізнаються, що чують внутрішній голос, який їх направляє. І саме цей голос заважає їм одужати. Психологи з'ясували, що цей внутрішній голос говорить з ними про відносини з близькою людиною, оскільки найчастіше токсичні відносини стають причиною анорексії.

Неможливість думати про спільне майбутнє

Запорука хороших і стабільних відносин - це почуття впевненості в партнері. Навіть якщо ви живете з людиною, яка залишилася без роботи, але ви можете з нею будувати спільні плани та планувати майбутнє.

У токсичних відносинах зазвичай все інакше: вас пов'язує не майбутнє, і навіть не сьогодення, а минуле. А ви намагаєтеся знайти виправдання в тому, що відбувалося кілька років тому. Якщо замислюватися над майбутнім ніяково або страшно – це сигнал про те, що відносини отруюють вам життя.

Маніпуляція

Страх залишитися одному не випускає людину з токсичних відносин, навіть якщо він сам зрозумів, що зайшов у глухий кут. Саме через страх люди продовжують жити з партнерами, які руйнують їх особистість. А ось партнер часто знає про цей страх і вміло ним маніпулює – чим сильніше ваша залежність від партнера, тим нахабніше та егоїстичніше він буде себе вести.