Коли скасують карантин в Україні: Комаровський дав невтішний відповідь

Карантин в Україні втомив українців, адже сидіти такий тривалий час вдома нікому не хочеться. Євген Комаровський розповів, що може стати підставою для скасування обмежувальних заходів. Про це лікар заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Масові дослідження, які проводять німці, показують, що майже 15% людей, які навіть не чули про ускладнене дихання, кашель і взагалі ніколи не були хворими, мають антитіла до коронавирусу. І це говорить про те, що насправді істинна смертність популяції - не ті 3%, які нам озвучують, а менше в десятки разів. І наприклад, нещодавно хлопці з того ж Гамбурга показували, що у них летальність 0,3%", - каже Комаровський.

Експерт зіставляє коронавірус з грипом, стверджуючи, що летальність може бути навіть менше. В Україні, за його словами, слід застосувати різні карантинні заходи до різних груп ризику. Зокрема, старші люди повинні знаходитись вдома, а ось карантин по відношенню до молодих людей можна послабити.

"Повинні бути самі суворі, драконівські заходи по ізоляції груп ризику. Але всі інші - виходять, працюють і виробляють колективний імунітет для того, щоб захистити групи ризику", - прокоментував Євген Комаровський.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чи здатні допомогти безспіртові антисептики від Covid-19.

Ми писали, що Комаровський розповів, як правильно прати маски.

А також про те, що доктор Комаровський розвінчав міф про засіб захисту від коронавірусу. У свою чергу Комаровський наполягає, що найефективнішим засобом для захисту обличчя є респіратор зі змінними фільтрами.