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Як відрізнити церковні дзвони від набату? Священик ПЦУ розкритикував нові правила оповіщення при небезпеці

Священик ПЦУ висловився проти використання церковних дзвонів при тривозі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Священник ПЦУ, ректор Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко висловився категорично проти того, щоб церковні дзвони використовували як оповіщення при хімічній або ядерній небезпеці.

Про це Георгій Коваленко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хто таке придумав? "Сигнал хімічної небезпеки - звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін у набат". Чому звук церковних дзвонів повинен у нас тепер асоціюватися з хімічною небезпекою? Чому в разі ядерного удару повинен звучати набат? І як звичайна людина повинна відрізнити "церковні дзвони" від "набату" ? Може тоді вже відразу включати "Зі святими упокій"?"- пише священник.

Він додав, що впевнений в тому, що на підприємства хімічної галузі та на атомних станціях є свої сигнали оповіщення про небезпеку. І це точно не церковні дзвони, і саме такі сигнали потрібно використовувати.

"А церковні дзвони залишмо як нагадування про Бога і заклик до молитви, а не оповіщення про техногенні "апокаліпсиси" від руського миру", - підкреслив Георгій Коваленко.

Що відомо про нові сигнали оповіщення про небезпеку

Раніше з'явилися повідомлення про те, що з'явилися нові звуки оповіщення тривоги у разі хімічної та радіаційної небезпеки, а також про початок евакуації.

Сигнал хімічної тривоги - схожий на звуки церковних дзвонів

Сигнал радіаційної небезпеки - дзвін в набат

Сигнал термінової евакуації з міста - як гудок поїзда

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

У кожному регіоні місцева влада має право встановлювати свої сигнали та це не суперечить законодавству.

А що з сигналами тривоги в областях

Річ у тому, що для оповіщення населення в селищах і селах дійсно використовують церковні дзвони.

У деяких місцевостях це вимушений захід, оскільки оповіщення іншого типу немає, а на звук церковних дзвонів більшість жителів реагує.

До речі, раніше ми писали про те, що в СБУ дали поради українцям на День Незалежності.

А ще розповідали про те, що У ДСНС повідомили про незмінність сигналів при надзвичайних ситуаціях.

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