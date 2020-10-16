Як відрізнити симптоми COVID-19 від синуситу: ключові нюанси

З початком осіннього сезону застуди та грипу інфекції носових пазух, які можуть піти за цими захворюваннями, стають все більш поширеними. Причому під час пандемії раптовий нежить і головний біль цілком можливо "списати" на коронавірус, а не на синусит. І навпаки.

Лікарі пояснили, як можна розібратися в причинах недуги і правильно зрозуміти симптоми. Про це передає Prevention.

Що таке інфекція носових пазух - синусит

У Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) відзначають, що інфекція носових пазух, також відома як синусит, виникає, коли рідина накопичується в носових пазухах. Відповідно мікробів стає більше.

За даними CDC, більшість інфекцій носових пазух викликають віруси, проте бактерії також здатні викликати деякі синусити.

Що може підвищити ризик зараження носових пазух

Попередня застуда

Сезонна алергія

Куріння та пасивне куріння

Структурні проблеми в носових пазухах, наприклад нарости на слизовій носа або носових пазухах

Слабка імунна система або прийом препаратів, що послаблюють імунітет

Які найбільш поширені симптоми синуситу

Нежить

Закладеність носа

Лицьовий біль або тиск

Головний біль

Слиз стікає по горлу (постназальне виділення)

Хворе горло

Кашель

Неприємний запах з рота

Які симптоми COVID-19

Лихоманка чи озноб

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Втома

Біль у м'язах або тілі

Головний біль

Нова втрата смаку або запаху

Хворе горло

Закладеність носа або нежить

Нудота чи блювота

Діарея

Як же відрізнити симптоми коронавірусу від синуситу

Медики визнають, що через схожість багатьох симптомів COVID-19 та інфекції носових пазух поставити точний діагноз за ними може бути не просто як для пацієнта, так і для лікаря.

Доктор медицини, директор з ринології Mass Eye and Ear Ерік Х. Холбрук зазначив, що найбільш явні симптоми інфекції носових пазух також включають закладеність носа, носовий дренаж і зниження нюху.

"Інфекція носових пазух часто викликає сильний біль у щоках і на лобі. Зазвичай це вище шиї", - каже доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань і професор медичного факультету Університету Вандербільта Вільям Шаффнер. Але в деяких випадках дренаж з носа вниз по задній стінці горлянки може викликати кашель у деяких пацієнтів.

Фахівці резюмують, що краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

"Нова поява цих симптомів повинна викликати підозру на COVID-19, і пацієнти мають ізолювати себе до тих пір, поки вони не звернуться до своєї первинної медичної допомоги за додатковими інструкціями", - говорить доктор Холбрук.

Доктор медицини, доцент Медичної школи Рутгерса в Нью-Джерсі Мішель Далла Пьяцца наголосила, що враховуючи збіг симптомів, єдиний спосіб з упевненістю визначити причину - це провести тестування на COVID-19, а також на інші віруси.

Раніше повідомлялося, що медик назвав головну відмінність коронавірусу та грипу від сезонної алергії.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали нові симптоми коронавірусу, які з'являються не у всіх.