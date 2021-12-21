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Як відрізнити "Омікрон" від застуди: лікар назвав унікальні симптоми

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Вівторок 21 грудня 2021 16:16
Як відрізнити "Омікрон" від застуди: лікар назвав унікальні симптоми Колаж РБК-Україна: симптоми штаму "Омікрон" і застуди схожі
Автор: Володимир Костирін

Деякі симптоми "Омікрону" можна спочатку переплутати з ознаками звичайної застуди, особливо актуальної з настанням холодного сезону року. Як же їх відрізнити? Лікар у Великій Британії, де новий варіант COVID-19 поширюється "зі швидкістю лісового пожежі", назвав унікальні характеристики штаму.

Про це передає британське видання Express.

Як визнає доктор Амір Хан, насправді простого способу відрізнити простудні симптоми від коронавірусу - немає: "це дійсно складно".

Однак в профілі симптомів варіанту "Омікрон" є деякі унікальні особливості. Так, за словами лікаря, зростає кількість повідомлень про "першіння у горлі та м'язові болі" від людей, інфікованих новим штамом.

Ці симптоми не підпадають під класичні три симптоми - втрата нюху / апетиту, кашель і лихоманка - пов'язані з попередніми штамами COVID-19.

"Лише 50 відсотків випадків повідомляють про початкові симптоми", - сказав він.

Що рекомендує доктор

У разі появ симптомів, схожих на застуду - нежить або головний біль - медик рекомендує зробити ПЛР-тест на коронавірус і чекати результатів, ізолювавшись, наче ви дійсно заражені.

"Ставтеся до цього так, як ніби ви" винні до тих пір, поки не буде доведена невинність"", - говорить він.

Рекомендація припустити, що симптоми застуди є результатом інфікування "Омікроном", послідували після початкового аналізу даних медичного дослідження про підтверджені випадки зараження в Лондоні.

Так, аналіз не виявив чітких відмінностей в ранніх симптомах (через 3 дні після тесту) між штамами "Дельта" та "Омікрон". Більш того, ознаки, про які повідомлялося в дослідженні, були в переважній більшості випадків простудними:

  • Нежить
  • Головний біль
  • Втома (легка або сильна)
  • Чхання
  • Хворе горло.

Симптоми при штамі "Омікрон" і при застуді/грипі:

  • висока температура: є при "Омікроні", як і при грипі, рідко при застуді;
  • втома: іноді при "Омікроні" і застуді, є при грипі;
  • кашель: є при "Омікроні" і грипі (зазвичай сухий), є при застуді (легкий);
  • чхання: немає при "Омікроні" і грипі, є при застуді;
  • болі: іноді при "Омікроні", є при застуді та грипі;
  • нежить або закладений ніс: рідко при "Омікроні", є при застуді, іноді при грипі;
  • хворе горло: іноді при "Омікроні" та грипі, є при застуді;
  • діарея: рідко при "Омікроні", немає при застуді, іноді при грипі (у дітей);
  • головний біль: іноді при "Омікроні", рідко при застуді, є при грипі;
  • задишка: іноді при" Омікроні", немає при застуді та грипі.

Раніше повідомлялося, що в Україні перший заражений штамом "Омікрон" вже одужав - у МОЗ зазначили, що завдяки тому, що він був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно.

Нагадаємо, перед цим у ВООЗ підтвердили, що штам "Омікрон" поширюється швидше і заражає вакцинованих.

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