Як відрізнити "Омікрон" від застуди: лікар назвав унікальні симптоми

Деякі симптоми "Омікрону" можна спочатку переплутати з ознаками звичайної застуди, особливо актуальної з настанням холодного сезону року. Як же їх відрізнити? Лікар у Великій Британії, де новий варіант COVID-19 поширюється "зі швидкістю лісового пожежі", назвав унікальні характеристики штаму.

Як визнає доктор Амір Хан, насправді простого способу відрізнити простудні симптоми від коронавірусу - немає: "це дійсно складно".

Однак в профілі симптомів варіанту "Омікрон" є деякі унікальні особливості. Так, за словами лікаря, зростає кількість повідомлень про "першіння у горлі та м'язові болі" від людей, інфікованих новим штамом.

Ці симптоми не підпадають під класичні три симптоми - втрата нюху / апетиту, кашель і лихоманка - пов'язані з попередніми штамами COVID-19.

"Лише 50 відсотків випадків повідомляють про початкові симптоми", - сказав він.

Що рекомендує доктор

У разі появ симптомів, схожих на застуду - нежить або головний біль - медик рекомендує зробити ПЛР-тест на коронавірус і чекати результатів, ізолювавшись, наче ви дійсно заражені.

"Ставтеся до цього так, як ніби ви" винні до тих пір, поки не буде доведена невинність"", - говорить він.

Рекомендація припустити, що симптоми застуди є результатом інфікування "Омікроном", послідували після початкового аналізу даних медичного дослідження про підтверджені випадки зараження в Лондоні.

Так, аналіз не виявив чітких відмінностей в ранніх симптомах (через 3 дні після тесту) між штамами "Дельта" та "Омікрон". Більш того, ознаки, про які повідомлялося в дослідженні, були в переважній більшості випадків простудними:

Нежить

Головний біль

Втома (легка або сильна)

Чхання

Хворе горло.

Симптоми при штамі "Омікрон" і при застуді/грипі: