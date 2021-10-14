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Як відрізнити звичайну застуду від грипу: лікарі назвали важливі симптоми

Автор: Анна Шиканова

У світі існує понад 200 різних вірусів, які викликають застуду. Доросла людина може підхопити застуду два-три рази на рік, діти – від чотирьох разів і більше. У половині випадків захворювання викликають риновіруси.

Як відрізнити вірусну інфекцію та застуду від грипу, розповіли фахівці американської клініки Майо.

Симптоми грипу та застуди

При зараженні вірусом, який викликає застуду, у хворого через один-три дні з'являються такі симптоми:

  • Нежить
  • Кашель
  • Чхання
  • Біль в горлі
  • Головний біль
  • Закладеність носа
  • Невеликий жар
  • У дітей - лихоманка

При грипі симптоми з'являються все одночасно, і хвороба розвивається раптово і швидко. Першими ознаками стають:

  • Озноб
  • Біль і ломота в тілі
  • Тремор
  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Висока температура

У чому відмінність

При звичайній застуді людина може продовжувати займатися звичайними повсякденними справами. Грип супроводжується сильною втомою і слабкістю, загальним погіршенням самопочуття і не дає можливості виконувати навіть легкі справи. Симптоми грипу зазвичай набагато важче і довше тримаються.

Застуда виникає поступово, а грип може розвинутися протягом декількох годин. При застуді може бути достатньо відпочинку, сну і достатньої кількості рідини, щоб швидко відновитися.

Медики відзначають, що якщо до загальних ознак застуди або грипу додається постійний кашель, втрата нюху і смаку, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то потрібно обов'язково здати тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити застуду від коронавірусу.

А також ми розповідали про те, як не захворіти на грип та ГРВІ.

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ГрипПоради лікаря