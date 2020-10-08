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Як відрізнити коронавірус від грипу: конкретні поради

Автор: Людмила Жукова

Лікарі розповіли, чим відрізняється коронавірус від грипу

Настав осінній сезон, а з ним і сплеск респіраторних захворювань. Пандемія коронавірусу триває і все частіше людину, яка відчуває нездужання, хвилює питання, як відрізнити COVID-19 від грипу.

У цих двох інфекцій є дуже схожі симптоми, але є і суттєві відмінності. На питання, як відрізнити сезонний грип від коронавірусу відповів американський доктор у колонці, опублікованій на Rewiew Times.

Першим істотною відзнакою грипу та коронавірусу є те, що симптоми грипу з'являються дуже стрімко і швидко. У випадку з COVID-19 спочатку ви можете відчути легке нездужання і слабкість, а вже через час відчуєте на собі нові симптоми.

Симптоми COVID-19

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  • Підвищення температури або озноб.
  • Кашель.
  • Задишка або утруднене дихання.
  • Дуже сильна втома і нереальна слабкість.
  • Болю у м'язах або тілі.
  • Головний біль.
  • Повна втрата нюху і смаку.
  • Біль в горлі.
  • Закладеність носа або нежить.
  • Розлад шлунку, діарея
  • Блювання.

Симптоми грипу

  • Кашель.
  • Підвищена температура, але не завжди.
  • Хворе горло.
  • Нежить або закладений ніс.
  • Болю у м'язах або тілі.
  • Головні болі.
  • Втома.

Доктор дав найголовніші рекомендації, як убезпечити себе від інфекцій. Найголовніше правило - намагайтеся не ходити в місця скупчення людей. Якщо ви все-таки виходите - одягайте захисну маску, а по поверненню додому завжди мийте руки з милом протягом 20 секунд.

Як ми писали раніше, хворих COVID-19 харків'ян вже розміщують у коридорах лікарні.

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