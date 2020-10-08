Як відрізнити коронавірус від грипу: конкретні поради

Настав осінній сезон, а з ним і сплеск респіраторних захворювань. Пандемія коронавірусу триває і все частіше людину, яка відчуває нездужання, хвилює питання, як відрізнити COVID-19 від грипу.

У цих двох інфекцій є дуже схожі симптоми, але є і суттєві відмінності. На питання, як відрізнити сезонний грип від коронавірусу відповів американський доктор у колонці, опублікованій на Rewiew Times.

Першим істотною відзнакою грипу та коронавірусу є те, що симптоми грипу з'являються дуже стрімко і швидко. У випадку з COVID-19 спочатку ви можете відчути легке нездужання і слабкість, а вже через час відчуєте на собі нові симптоми.

Симптоми COVID-19

Підвищення температури або озноб.

Кашель.

Задишка або утруднене дихання.

Дуже сильна втома і нереальна слабкість.

Болю у м'язах або тілі.

Головний біль.

Повна втрата нюху і смаку.

Біль в горлі.

Закладеність носа або нежить.

Розлад шлунку, діарея

Блювання.

Симптоми грипу

Кашель.

Підвищена температура, але не завжди.

Хворе горло.

Нежить або закладений ніс.

Болю у м'язах або тілі.

Головні болі.

Втома.

Доктор дав найголовніші рекомендації, як убезпечити себе від інфекцій. Найголовніше правило - намагайтеся не ходити в місця скупчення людей. Якщо ви все-таки виходите - одягайте захисну маску, а по поверненню додому завжди мийте руки з милом протягом 20 секунд.

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