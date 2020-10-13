Як відрізнити кашель при коронавірусі та застуді: прості поради

Експерти розповіли, як відрізнити кашель при коронавірусі та застуді в перші дні появи симптомів. Багато медиків впевнені, що на початку хвороби можна визначити, якого роду кашель. Якщо у вас сухий і "гавкаючий" кашель це швидше за все COVID-19. Якщо ж при кашлі у вас виділяється мокрота і слиз - це ознаки застуди. Про це написали у виданні ETimes.

Фахівці відзначають, що кашель від COVID часто викликає задишку і присутній разом з іншими симптомами, включаючи високу температуру і дуже сильну слабкість.

Проте в деяких випадках стійкий сухий кашель може бути єдиною ознакою інфекції.

У виданні нагадують, що якщо ваш кашель триває більше чотирьох днів, а також спостерігаються інші симптоми у вигляді температури і втоми - вам слід негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що першим істотною відзнакою грипу та коронавірусу є те, що симптоми грипу з'являються дуже стрімко і швидко. У випадку з COVID-19 спочатку ви можете відчути легке нездужання і слабкість, а вже через час відчуєте на собі нові симптоми.

Як ми писали раніше, хворих COVID-19 харків'ян вже розміщують у коридорах лікарні.

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