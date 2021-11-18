Як відрізнити грип від коронавірусу: загальні і різні симптоми

Коронавірус і грип мають загальні симптоми, але ці два захворювання відрізняються. Поставити остаточний діагноз і призначити правильну схему лікування може тільки лікар.
Якими симптомами грип і коронавірус схожі, і чим відрізняються, розповіли в Telegram-каналі "Коронавірус Інфо".
Як відзначають медики, коронавірус і грип належать до групи респіраторних захворювань. У них однаковий спосіб зараження - вірус передається від людини до людини при відсутності дотримання соціальної дистанції.
Обидва захворювання можуть привести до розвитку важких ускладнень і наслідків, які можуть привести до летального результату.
Обидва ці захворювання можуть поширюватися від людини до людини ще до появи перших симптомів.
Єдиний ефективний спосіб захиститися від важкої форми грипу або коронавірусу – вакцинація.
При легкій формі коронавірусу симптоми можуть бути виражені дуже слабо або повністю відсутні.
1. Причина виникнення грипу - віруси грипу, причини виникнення COVID-19 - коронавірус.
2. Коронавірус поширюється набагато швидше.
3. Діагноз COVID-19 встановлюється тільки за результатами тесту
4. COVID-19 може викликати більш серйозні ускладнення та наслідки.
5. Коронавірус може мати більш тривалий безсимптомний період і бути заразним набагато довше, ніж грип.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, чи варто приймати противірусні засоби в сезон ГРВІ.
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