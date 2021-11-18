Як відрізнити грип від коронавірусу: загальні і різні симптоми

Чим грип і коронавірус схожі

Як відзначають медики, коронавірус і грип належать до групи респіраторних захворювань. У них однаковий спосіб зараження - вірус передається від людини до людини при відсутності дотримання соціальної дистанції.

Обидва захворювання можуть привести до розвитку важких ускладнень і наслідків, які можуть привести до летального результату.

Обидва ці захворювання можуть поширюватися від людини до людини ще до появи перших симптомів.

Єдиний ефективний спосіб захиститися від важкої форми грипу або коронавірусу – вакцинація.

Які симптоми є у цих захворювань

Підвищена температура тіла або відчуття лихоманки, ознобу

Кашель

Підвищена втома

Задишка та утруднене дихання

Біль в горлі

Нежить і закладеність носа

Біль у м'язах

Головний біль

Блювота і діарея

Втрата смаку і запаху

При легкій формі коронавірусу симптоми можуть бути виражені дуже слабо або повністю відсутні.

Чим відрізняються грип і коронавірус

1. Причина виникнення грипу - віруси грипу, причини виникнення COVID-19 - коронавірус.

2. Коронавірус поширюється набагато швидше.

3. Діагноз COVID-19 встановлюється тільки за результатами тесту

4. COVID-19 може викликати більш серйозні ускладнення та наслідки.

5. Коронавірус може мати більш тривалий безсимптомний період і бути заразним набагато довше, ніж грип.

Чим відрізняється грип і коронавірус