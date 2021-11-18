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Як відрізнити грип від коронавірусу: загальні і різні симптоми

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус і грип мають загальні симптоми, але ці два захворювання відрізняються. Поставити остаточний діагноз і призначити правильну схему лікування може тільки лікар.

Якими симптомами грип і коронавірус схожі, і чим відрізняються, розповіли в Telegram-каналі "Коронавірус Інфо".

Чим грип і коронавірус схожі

Як відзначають медики, коронавірус і грип належать до групи респіраторних захворювань. У них однаковий спосіб зараження - вірус передається від людини до людини при відсутності дотримання соціальної дистанції.

Обидва захворювання можуть привести до розвитку важких ускладнень і наслідків, які можуть привести до летального результату.

Обидва ці захворювання можуть поширюватися від людини до людини ще до появи перших симптомів.

Єдиний ефективний спосіб захиститися від важкої форми грипу або коронавірусу – вакцинація.

Які симптоми є у цих захворювань

  • Підвищена температура тіла або відчуття лихоманки, ознобу
  • Кашель
  • Підвищена втома
  • Задишка та утруднене дихання
  • Біль в горлі
  • Нежить і закладеність носа
  • Біль у м'язах
  • Головний біль
  • Блювота і діарея
  • Втрата смаку і запаху

При легкій формі коронавірусу симптоми можуть бути виражені дуже слабо або повністю відсутні.

Чим відрізняються грип і коронавірус

1. Причина виникнення грипу - віруси грипу, причини виникнення COVID-19 - коронавірус.

2. Коронавірус поширюється набагато швидше.

3. Діагноз COVID-19 встановлюється тільки за результатами тесту

4. COVID-19 може викликати більш серйозні ускладнення та наслідки.

5. Коронавірус може мати більш тривалий безсимптомний період і бути заразним набагато довше, ніж грип.

Чим відрізняється грип і коронавірус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, чи варто приймати противірусні засоби в сезон ГРВІ.

А також розповідали про те, що інфекціоніст попередила про небезпеку епідемії грипу цього року.

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