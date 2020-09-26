Чим відрізняються симптоми коронавіруса у дітей і дорослих: лікар назвав важливий нюанс

Симптоми коронавіруса у дітей і дорослих відрізняються тільки тим, що у дітей найчастіше спостерігається стабільний набір ознак зараження, який рідко змінюється. Водночас у дорослих різноманітність симптомів у більшості випадків набагато ширше.

Докладніше про різницю у прояві захворювань для різних вікових груп розповів український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв у інтерв'ю "Апострофу".

На думку лікаря, у дітей коронавірус протікає, як правило, з невеликим, рідко змінним набором симптомів.

"Ці симптоми практично не відрізняються від тих, які з'являються у дорослих. Найчастіші симптоми - кашель і температура, а при більш важкому перебігу хвороби - задишка. Інші симптоми можуть розвиватися, але рідше, ніж у дорослих", - розповів Крамарєв.

Одним зі специфічних симптомів, який вражає переважно дітей, є синдром Кавасакі - некротизуюче запалення судин.

"Особливість цього вірусу в тому, що він вражає судини, тому у дітей, частіше з групи ризику, можуть виникати симптоми, схожі на синдром Кавасакі, які дуже важко протікають. У світі ці випадки описували й там бували летальні випадки", - зазначив медик.

При цьому за інформацією лікаря, такі рідкісні ускладнення COVID-19 в Україні не були зафіксовані.

"Якоїсь специфіки немає, в усякому випадку в Україні такого не спостерігалося. Симптоми ті ж, що й у дорослих", - резюмував лікар.

Лікар зазначає, що при цьому діти набагато легше переносять хворобу, ніж дорослі, особливо літні люди.

Нагадаємо, що в Україні у лікарнях перебувають майже 13 тисяч пацієнтів з коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні за добу підтвердили 3833 нових випадків COVID-19.