Звідки взявся? Під Черніговом знайшли труп крокодила

Під Черніговом знайшли труп крокодила (Колаж РБК-Україна)

Рептилія загинула ще два тижні тому, але незрозуміло, звідки вона з'явилася

В селі Сухополова Чернігівської області виявили труп крокодила. Місцеві чиновники і екологи збентежені, і не можуть пояснити, звідки з'явилася мертва рептилія. Подробиці розповіли у сюжеті UA: Чернігів.

Труп крокодила знайшли у лісосмузі біля селища Сухополова. Довжина крокодила один метр і за словами заступника начальника Прилуцького міського управління Держспоживслужби Володимира Соляника, він загинув ще два тижні тому.

"Труп вже в розкладеному стані... відібрати проби на бак-дослідження, сальмонельоз, ми не маємо можливості. Даний труп буде похований і буде проведена необхідна дезінфекція. Перевозити його в біотомічну яму на територію за містом Прилуки немає необхідності, так як дана тварина належить до виду рептилій, це холоднокровні тварини. Вони не несуть загрози людям. Гострими інфекційними хворобами не хворіють", - повідомив Соляник і додав, що вони ведуть облік тварин в регіоні, але з приводу рептилій до них ніхто не звертався.

У селищі Сухополова поняття не мають, звідки взявся крокодил. Селищний голова Сергій Проценко розводить руками.

"Труп, а тим більше крокодила, на території сільської ради, це для мене було дуже дивно, тому що я ніколи не думав, що можливі такі варіанти. Він невеличкий, маленький, а звідки взявся - я теж не розумію", - пояснив Проценко.

Під Прилуками виявили труп крокодила (YouTube/UA: Чернігів)

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