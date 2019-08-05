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Не відмовляйтеся від лікування: Комаровський зробив важливе попередження для мам


Доктор Комаровський пояснив, як правильно приймати ліки під час грудного вигодовування

Євген Комаровський, відомий дитячий лікар, пояснив молодим мамам, наскільки важливо лікувати різні захворювання під час годування дитини і дав поради, як це робити правильно. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

В першу чергу Комаровський зазначив, що самолікування під час годування груддю, неприпустимо, і прийом будь-яких ліків обов'язково повинен бути узгоджений з лікарем.

Він додав, що не існує абсолютно безпечних препаратів для дитини і чим молодша дитина, тим актуальніше це правило. Особливо небезпечний прийом ліків у періоді новонародженості.

При виборі лікарських препаратів перевагу слід віддавати тим, які добре відомі і вивчені. І приймати їх потрібно тільки в мінімальних терапевтичних дозах.

Комаровський нагадав, що лікарям перед призначенням ліків потрібно обов'язково повідомити, про те, що жінка – годуюча мама.

"Не забувайте про те, що лікарі, за винятком вашого педіатра або сімейного лікаря, можуть не знати про те, що ви годуєте грудьми. Поділиться з ними цією інформацією до того, як будуть призначені ліки", - зазначив Коморовський.

Комаровський пояснив мамам, як приймати ліки під час годування малюка (pixabay.com)

Він додав, що будь-який медичний препарат, який куплений в аптеці, повинен в обов'язковому порядку мати інструкцію по застосуванню. І в цій інструкції повинен бути пункт про те, можна чи не можна приймати його під час годування груддю.

"Пам'ятайте, що чим більше перерва між прийомом ліків і годуванням грудьми, тим менше концентрація препарату в плазмі крові і, відповідно, в молоці. Саме тому приймайте препарати безпосередньо перед тим, як будете прикладати дитину до грудей (за час годування потрапити в молоко ліки не встигнуть, а до наступного годування пройде максимально можливий час)", - додав дитячий лікар.

І на завершення, Комаровський, порадив молодим мамам ні в якому разі не відмовлятися від лікування під час грудного вигодовування.

"Не відмовляйтеся від лікування тільки тому, що потрібно тимчасове припинення грудного вигодовування. Пам'ятайте: здорова і щаслива мама потрібна дитині не менше, ніж грудне молоко!" – резюмував Комаровський.

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