Не відмовляйтеся від лікування: Комаровський зробив важливе попередження для мам

Доктор Комаровський (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив, як правильно приймати ліки під час грудного вигодовування

Євген Комаровський, відомий дитячий лікар, пояснив молодим мамам, наскільки важливо лікувати різні захворювання під час годування дитини і дав поради, як це робити правильно. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

В першу чергу Комаровський зазначив, що самолікування під час годування груддю, неприпустимо, і прийом будь-яких ліків обов'язково повинен бути узгоджений з лікарем.

Він додав, що не існує абсолютно безпечних препаратів для дитини і чим молодша дитина, тим актуальніше це правило. Особливо небезпечний прийом ліків у періоді новонародженості.

При виборі лікарських препаратів перевагу слід віддавати тим, які добре відомі і вивчені. І приймати їх потрібно тільки в мінімальних терапевтичних дозах.

Комаровський нагадав, що лікарям перед призначенням ліків потрібно обов'язково повідомити, про те, що жінка – годуюча мама.

"Не забувайте про те, що лікарі, за винятком вашого педіатра або сімейного лікаря, можуть не знати про те, що ви годуєте грудьми. Поділиться з ними цією інформацією до того, як будуть призначені ліки", - зазначив Коморовський.

Комаровський пояснив мамам, як приймати ліки під час годування малюка (pixabay.com)

Він додав, що будь-який медичний препарат, який куплений в аптеці, повинен в обов'язковому порядку мати інструкцію по застосуванню. І в цій інструкції повинен бути пункт про те, можна чи не можна приймати його під час годування груддю.

"Пам'ятайте, що чим більше перерва між прийомом ліків і годуванням грудьми, тим менше концентрація препарату в плазмі крові і, відповідно, в молоці. Саме тому приймайте препарати безпосередньо перед тим, як будете прикладати дитину до грудей (за час годування потрапити в молоко ліки не встигнуть, а до наступного годування пройде максимально можливий час)", - додав дитячий лікар.

І на завершення, Комаровський, порадив молодим мамам ні в якому разі не відмовлятися від лікування під час грудного вигодовування.

"Не відмовляйтеся від лікування тільки тому, що потрібно тимчасове припинення грудного вигодовування. Пам'ятайте: здорова і щаслива мама потрібна дитині не менше, ніж грудне молоко!" – резюмував Комаровський.

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