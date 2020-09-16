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Відмовилася здавати "побори" в школі: в Черкасах побилися батьки учнів

Автор: Анна Кисельова

Конфлікт між батьками школярів зав'язався ще кілька тижнів тому

У Черкасах у дворі школи побилися батьки учнів за побори. Бійка відбулася між двома жінками на території школи №13. Повідомляється, що учні навчального закладу стали свідками побоїща. Про це йде в сюжеті "Вікка. Новини".

Як повідомляється, бійка почалася через те, що одна з мам почала знімати на відео інших батьків і дітей без дозволу. Одна з жінок спробувала припинити це, але "оператор" дала відсіч.

Самі матері коментують, що основа конфлікту в іншому. Близько 3 тижнів тому мати першокласниці Ганна Отамась заявила про булінг з боку інших батьків та керівництва школи. Конфлікт стався нібито через те, що жінка відмовилася здавати гроші на нові шафи. При цьому переводити дитину в іншу школу чи клас жінка не планує.

У ситуацію вже втрутилася поліція. За фактом бійки у дворі школи відкрито кримінальне провадження за ст. 125 КК України.

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У Черкасах у дворі школи побилися батьки учнів через побори

Варто відзначити, що раніше ми розповідали про те, що в Харкові батьків змушують писати пояснювальні за фактом відмови сплатити "поборів".

Також ми писали, що у Тернопільському ліцеї №21 з художнім ухилом вирішили освятити навчальний заклад і вимагали з батьків гроші.

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Новини України школабулінгпоборы