Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотик

Что такое отит

Это воспаление в слуховом канале и в зависимости от локализации, отит может быть внешним и средним. Это совершенно разные процессы и состояния.

Внешний отит

Проявляется болью, зудом в ухе, несущественным ухудшением слуха. Возможны гнойные выделения, которые можно увидеть во время гигиены ушей.

Обычно такой отит развивается с одной стороны и фактически он происходит в результате повреждения или поражения внешнего слухового хода - от отверстия уха до барабанной перепонки.

Факторы риска:

частое попадание воды в ухо

механические повреждения при гигиене ушей

грибковые инфекции

аллергические реакции

повышенная чувствительность к химическим веществам (которые входят в состав красок или спреев для волос)

Внешним отитом чаще всего болеют взрослые люди.

Средний отит

Он более характерен для детей из-за того, что у них более короткая евстахиева труба - образование, которое соединяет заднюю стенку глотки и среднее ухо. Эта часть уха отвечает за выравнивание давления между внешним ухом и средним.

Отек слизистой на евстахиевой трубе нарушает процесс оттока жидкости из среднего уха. Дети со склонностью к аллергиям и постоянным отекам в горле, чаще других повержены отиту.

Симптомы:

Ощущение раздражения и/или боли в ухе

Беспокойство у ребенка

Частое подергивание или потирание уха

нарушение слуха

головокружение

лихорадка

Средний отит бывает острым (первичная инфекция, длится от нескольких дней до нескольких недель). Она может переходить в длинную или хроническую форму, если остаются неизменными сопутствующие факторы - инфекции, аллергии.

Так как болезнь возникает на фоне простуды, то воспаление присутствует в обоих ушах. Диагноз врач ставит по симптомам и осмотру - видно выпячивание и изменение барабанной перепонки, она краснее и за ней может быть гной.

Когда нужен антибиотик при отите?

Для избавления от отита применяют комплексное лечение:

обезболивающее (в таблетках или сиропе)

ушные капли с лидокаином

если подтверждена бактериальная природа инфекции - назначают антибиотики

Стоит отметить, что во время простудных заболеваний могут быть боль и прострелы в ухе - на фоне отека слуховой (евстахиевой) трубы. Антибиотик в таких случаях не нужен и достаточно обезболивающих средств.

Важно! Согревающие компрессы и другие народные средства могут только ухудшить состояние. При наличии бактериального процесса это может усугубить образование гноя.