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Батько хлопчика, якого вбили росіяни: "він біг попередити сусідів про повітряну тривогу"

Фото: В Одесі загинув хлопчик, який бігпопередити про тривогу сусідів (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі 2 травня в результаті ракетного обстрілу росіянами загинув хлопчик, на ім'я В'ячеслав. Батько підлітка розповів, що син побіг попередити про повітряну тривогу літніх сусідів.

Про це повідомили в одному з одеських Telegram-каналів.

"Вчора загинув мій молодший син, від ракетного удару, він загинув не від того, що після оголошення тривоги він сховався в бункері. Він загинув тоді, коли біг оповіщати літніх людей, які не знайомі з новаціями XXI століття. Вони вижили, а мій син залишився одним з тисячі українців - героєм", - повідомив житель Одеси.

В'ячеслав загинув в Одесі 2 травня

Він додав, що синові було всього 14 років.

"Йому було всього чотирнадцять років... Ти герой мій, ти герой України, ми любили тебе і будемо любити, Спочивай зі світом, мій улюблений синочок В'ячеслав", - додав невтішний батько.

Ракетний удар по Одесі стався ввечері 2 травня. Очевидці повідомили про сильний вибух і хмару диму в небі.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти потрапили по інфраструктурних об'єктах і релігійній споруді міста. Релігійна споруда належить до Московського Патріархату, а будівля - гуртожиток.

В результаті авіаудару загинув хлопчик-підліток, 17-річна дівчина отримала важкі поранення. Ще з трьома людьми працюють психологи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл по Одесі 2 травня.

А також ми повідомляли про те, що з'явилося відео наслідків ракетного удару по Одесі 2 травня.

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Одеса