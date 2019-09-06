На популярному українському курорті сталася страшна трагедія (відео)

У Затоці на пішохідному переході автобус збив чоловіка
На відомому курорті Одеської області - Затоці сталася трагедія. У лікарні помер чоловік, на якого наїхав на автомобіль в районі станції Лиманська. Аварія сталася 26 серпня. Тоді мікроавтобус наїхав на чоловіка-дачника, який намагався перейти дорогу по пішохідному переходу. Про це пише "Думская".
Чоловік від удару отримав серйозні травми, у момент зіткнення з авто, його відкинуло на кілька метрів. На жаль, лікарі не змогли його врятувати, і через 10 днів він помер у лікарні.
Наголошується, що водій мікроавтобуса був абсолютно тверезий. Він залишався на місці ДТП до приїзду патрульної поліції.
В мережі опублікували момент аварії, який зняв відеореєстратор.
Відео: Момент аварії (YouTube)
В коментарях люди обурюються з приводу даного інциденту. Вони обурені бездіяльністю поліції курортного селища.
Як ми раніше писали, у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області вводять карантин на два місяці.
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