Відпочинок в Туреччині перетворився на кошмар: здорову українку відправили на ізоляцію на 10 днів

Українка Ярина Брунарська з Івано-Франківська вирушила на короткий відпочинок до Туреччини разом з подругами. Вони збиралися відсвяткувати день народження однієї з дівчат і відпочити всього три дні. Але мінівідпустка перетворилася на суцільний кошмар.

Перед вильотом дівчата, як і належить, зробили ПЛР-тести. Аналізи показали негативний результат, і дівчата вирушили до Середземного моря. Всі тести були зроблені в Івано-Франківській клінічній лікарні, на документах були спеціальні QR-коди. Правдивість цих тестів у туристок питань не викликала.

Неприємності почалися по прильоту

На паспортному контролі дівчатам влаштували допит з пристрастю і почали з'ясовувати всі подробиці їх поїздки - аж до номерів в готелі, де вони забронювали проживання. Після допиту і показу всіх документів, чотирьом з шести пасажиркам сказали пройти повторний тест прямо в аеропорту.

"З якої причини, невідомо. На бланки з результатами наших тестів, зроблених в Україні, ніхто навіть не глянув. Це було дивно, але оскільки кожна країна залишає за собою право направити на повторний тест, ми не заперечували. Мене і трьох моїх подруг підвели до лаборанта, у якої маска була спущена на підборіддя. Руками без рукавичок вона взяла паличку для забору матеріалу й одним і тим же кінцем лізла мені й в ніс, і в рот. Після чого дві пробірки - мою і ще однієї дівчинки - навіть не підписала! Просто поклала їх на стіл. Ми були в шоку від цієї антисанітарії. Після цього нас відпустили, і ми поїхали в готель Sherwood Suites Resort", - розповіла Брунарська.

Дівчата встигли сходити в готелі в басейн і вже зібралися вітати свою подругу з днем народження, як до них в номер постукали працівники готелю. За словами Брунарської, близько 22: 30 персонал готелю зажадав спілкування з нею, оскільки у неї нібито виявився позитивний тест на коронавірус.

Симптомів захворювання ні у кого не було

Дівчина стверджує, що у неї не було ніяких симптомів і коронавірусом вона перехворіла ще взимку. Повторний тест робили в умовах антисанітарії, тому туристки засумнівалися в їх правдивості.

"Я попросила співробітників готелю показати документ з моїм результатом. Вони довго цього не робили, і тільки через десять хвилин співробітниця готелю показала мені на екрані свого телефону шматочок папірця, де було написано positive. При цьому я навіть не побачила на цьому папері свого прізвища. Сказала, що хочу зараз же пройти повторний тест, тому що це явно якась помилка. "Добре, ми викличемо лікарів і Вам зроблять тест — - відповіла співробітниця. - Але поки ви повинні пройти зі мною в ізолятор", - додала дівчина.

Ізолятором виявився номер в іншій частині готелю, спеціально обладнаний для гостей, у яких є коронавірус. Дівчині дали воду, сказали приготувати документи та чекати лікаря. Однак лікар до неї так і не прийшов. У сміттєвому відрі в номері дівчина виявила багато використаних тестів на коронавірус і зажадала її переселити. Її шокувала антисанітарія, хоча готель був п'ятизірковий.

Через деякий час Брунарскій принесли якісь таблетки.

"Це було зовсім дивно, адже мене не оглядав лікар. Мені навіть температуру не міряли! Проте співробітники готелю сказали пити ці таблетки - "ви ж хворієте". Я відправила фотографію упаковування своїй мамі-лікарю. Вона сказала, що це якісь противірусні. Я, природно, не стала їх пити. Більш того, потім з'ясувалося, що упаковка коштувала 135 доларів, і, якби я почала приймати ці ліки, мені б ще довелося за них заплатити", - зазначила дівчина.

Страховка сильно не допомогла

Перед поїздкою дівчата оформили стандартну страховку для подорожей, які покривають випадки з COVID-19. Брунарська відразу зв'язалася зі страховою компанією, описала ситуацію, але з'ясувалося, що страховка покриває тільки госпіталізацію і стаціонарне лікування коронавірусу. А ось легкі або безсимптомні форми, а також ізоляцію – доведеться оплачувати самостійно. Дівчата в договір не сильно вчитувалися, а при оформленні їм про це не повідомили.

Повторний тест так і не зробили

На наступний день Брунарська знову запитала співробітників готелю про лікаря і повторний тест. Однак їй пояснили, що повторний тест в Туреччині роблять згідно з правилами – через 10 днів. Тур у дівчат був всього на три дні й тому 7 днів в ізоляторі Брунарській доведеться оплачувати самостійно. Решту дівчат відправили додому наступного дня - як осіб, які контактували з хворим. Гроші за два дні відпочинку їм так і не повернули, і загальна сума за триденний тур на шістьох склала 90 тисяч гривень.

Ярина підняла на ноги всіх, кого було можна

Дівчина зверталася до консула, зв'язалася з юристом в Україні, який займається подібними випадками та навіть звернулася в туристичну поліцію. Мама дівчини знайшла поруч друзів, і вони намагалися вести переговори - але все було марно.

Як розповіла юрист, в її практиці були подібні випадки. Людей без причин в аеропорту направляли на повторний тест, а потім приходив позитивний тест, туристів відправляли на самоізоляцію. Повторного аналізу домогтися було неможливо і люди навіть збігали через вікна, щоб зробити в приватній лабораторії повторний тест. Однак, це призводило до додаткових витрат – штрафів за порушення самоізоляції.

За законами Туреччини, визнається дійсним тільки перший повторний тест. Другий можна зробити не раніше, ніж через 10 днів. Доступ лікарів до таких туристів обмежений, може прийти тільки "свій" лікар готелю. А вони, як правило, не поспішають. У готелях посилаються на постанову МОЗ Туреччини. Але по факту, вона носить рекомендаційний характер.

Брунарську врятував від ув'язнення юрист

Через три дні дівчина за допомогою юриста домоглася виїзду в готель представників приватної турецької лабораторії. Вони зробили платний повторний тест - за 60 доларів. Він показав негативний результат, і дівчина змогла повернутися додому тим рейсом, який був у неї заброньований раніше. Решта учасниць поїздки тепер намагаються повернути невикористані кошти за Відпочинок з туроператора.

Юристи рекомендують уважно читати договори з туроператором і страховими компаніями – там повинні бути передбачені такі форс-мажори. Також варто підключати адвоката в Туреччині та направляти скаргу в Міністерство туризму Туреччини.

"Процес нелегкий, але шанси є. Крім того, я порекомендував би в будь-якому випадку направити скаргу до Міністерства туризму Туреччини та максимально широко висвітлити ситуацію. Туреччина дорожить своєю репутацією туристичної країни. І якщо подібні випадки будуть повторюватися, для країни будуть колосальні втрати — репутаційні та, як наслідок, фінансові", - пояснив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.