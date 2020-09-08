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Вітчим взяв бензопилу: страшні історії дітей, яких забирають з "поганих" сімей

Вівторок 08 вересня 2020 11:06
Вітчим взяв бензопилу: страшні історії дітей, яких забирають з "поганих" сімей
Страшні історії про дітей з неблагополучних сімей (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Соцпрацівники розповіли історії про страждання дітей, від яких холоне кров

В Україні 600 тисяч дітей живе в неблагополучних сім'ях. Вони з народження вчаться виживати серед моторошного бруду, лахміття, часто навіть без елементарних умов та їжі. Соцпрацівники розповідають історії жорстокості до маленьких людей, яким судилося з'явитися на світ у таких батьків.

Звичайно ж, основною причиною таких трагедій стає алкогольна залежність. Буває, що в сім'ях п'ють всі і без просиху: бабусі, мами, тата, дядьки, якісь співмешканці когось. Про це пише Expres.online.

Дівчинка спала на холодній землі

Одного разу в таку сім'ю приїхали вилучати з сім'ї четверо дітей: 6, 7, 8 років і 1,5 місяця.

"Наймолодшому, хлопчикові, було всього півтора місяці. Вітчим у цій родині був дуже жорстокий, він погрожував життю та безпеці дітей. Старшу дівчинку змушував спати на холодній землі", - говорить соцпрацівник.

Коли комісія приїхала забирати дітей, мати також була п'яна і дітей віддала без опору. З цим чоловіком вона живе і пиячить разом досі. А всіх діток забрала до себе інша сім'я.

В хаті стояв запах спиртного і пелена диму

З ще однієї сім'ї вилучили двох дівчаток віком 5 і 7 років. У двокімнатній квартирі в антисанітарних умовах проживали мама жінки, вітчим, а ще брат з дружиною і двома дітьми. Всі дорослі зловживали спиртним.

"Пам'ятаю, коли вперше потрапила в цю квартиру, то була шокована. Скрізь повзають таргани. Сморід від диму і алкоголю такий, що нічим дихати. Їжі не було. Звичайно, у всьому цьому кошмарі ми не могли залишити дітей. Їх усиновила вчительська родина, і тепер у них все в порядку", - говорить Олена Рис.

А пізніше з'ясувалося, що жінка була вагітна третім малюком. Дитина народилася, і життя в родині начебто налагодилося - мама прибирала в будинку, годувала малечу. Брат-п'яниця з сім'єю поїхав. Але через два роки все знову пішло шкереберть. Брат з дружиною і дітьми повернувся, в будинку почалися регулярні пиятики. Потім жінку відправили до лікарні, щоб вона поборола алкоголізм. Дитина зараз перебуває з нею.

Батько вийшов з бензопилою

Соцпрацівниця каже, що батьки по-різному реагують на вилучення дітей з сім'ї. Часто буває просто небезпечно.

"Іноді батьки не проти віддати дитину. Але буває, що кидаються на нас з погрозами. Якось ми забирали з сім'ї немовля. А його батько завів бензопилу і рушив до нас. Ще одного разу до нас вийшов дід дитини з ломом, а батько в цей час в руках тримав пляшку із запальною сумішшю і запальничку. На щастя, все обійшлося. Ми швидко сіли в авто і поїхали. А ось одного разу, пам'ятаю, батько покусав поліцейського, який був з нами на вилученні дитини", - додала соцпрацівник.

Раніше ми писали, що у лісі під Чернівцями у злиднях живе 7 дітей, яких карають за сливи з дерева.

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