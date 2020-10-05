Зневірена мати втопила важкохворого сина під Скадовськом: страшно засуджувати

У Херсонській області сталася трагедія. 36-річна жінка втопила в Північно-Кримському каналі свою 4-річну дитину. Хлопчик був важко хворий. Про це повідомили на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

Першим про зникнення сина повідомив 41-річний батько дитини. Він з сім'єю не живе, але за його словами, кожен день бачив жінку з сином у дворі. Два дні мати з сином не з'являлися і на дзвінки не відповідали. Чоловік занепокоївся і звернувся в поліцію. Коли правоохоронці приїхали в будинок до жінки - застали її в депресивному і пригніченому стані.

За словами жінки, її син від народження страждав тяжкою недугою і нещодавно його стан погіршився. Зневірившись в його одужанні, жінка разом із сином сіла в рейсовий автобус і поїхала в Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула у воду. Хлопчик потонув, а жінка змогла вибратися з каналу. Пізніше тіло дитини виявили у воді біля берега.

Зараз по справі призначено ряд експертиз, в тому числі і судово-психіатрична. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за 2 ч. п. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

В коментарях до посту поліції українці висловили свої думки з приводу трагедії. Деякі пишуть, що жінку не можна засуджувати, але інші впевнені у зворотному - вона гідна покарання.

Це звичайно жах, але страшно засуджувати цю матір, яка не може, просто не було за що, лікувати своє дитя, зневірившись у всьому, від безсилля вона пішла на такий страшний крок.

Правильно, батько мешкав окремо. Навіщо йому проблеми дружини та хворого сіна. Можливо трагедії б не сталося, якщо жінка була не на самоті зі своїм лихом.

Боже мій, не можеш, не хочеш - відмовся від нього! Віддай в сиротинець, нехай держава піклується, але вбити, і з цим до смерті жити. ... або з головою не в порядку, або повна деградація на обличчя.

Як ми раніше писали, в Броварському районі Київської області вітчим жорстоко побив свого 7-річного сина за витівки і неприбрані речі.