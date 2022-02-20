"Від***іться від України": Христина Соловій поставила на місце росіянина
Христина Соловій поскаржилася на російського репера Пашу Ізотова, який вкрав її пісню "Тримай". При цьому з нею зв'язався автор YouTube-каналу, на якому 7 років тому був опублікований кліп репера, і почав погрожувати українській співачці, але вона його швидко поставила на місце.
Соловій опублікувала листування з росіянином в Instagram-сторіз.
Спочатку Влад спробував виправдатися і заявив, що ніхто ніколи не намагався вкрасти у неї пісню.
"Зате ви, скориставшись ситуацією, хвацько перевернули все з ніг на голову. А що ж ви 7 років тому не подавали скаргу?" - написав росіянин.
Він вважає, що завдяки треку Паші Ізотова "Ніжно", про пісню Христина Соловій "Тримай" знову почали згадувати. При цьому, в кінці повідомлення Влад почав погрожувати співачці за те, що вона кинула на його YouTube-канал страйк.
"Якщо вам потрібна війна, ви її отримаєте. Ще пошкодуєте про те, що сказали і написали. Удачі вам, вона вам знадобиться", - зазначив Влад.
Скріншот з Instagram
Соловій заявила, що оприлюднила цю інформацію тільки після того, як російський репер не зрозумів слова "ні". При цьому співачка дізналася про версію своєї пісні у виконанні Паші Ізотова тільки минулого тижня.
"Від***іться від мене. Від нас. Від України та української музики" - написала емоційно Соловій, яка зазвичай поводиться стримано.
Дівчина також зазначила, що як автор вона має повне право блокувати контекст, в якому використовується її творчість.
"Війна почалася в 2014 вашою мовчазною згодою, а то й оваціями. Ваші погрози і лицемірство тримайте при собі", - додала Соловій.
Скріншот з Instagram
Як відреагував репер
Ізотов написав, що вони з Христиною самі вирішать це питання. За словами співачки, російський репер зараз "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права".
Нагадаємо, український спортсмен Олександр Абраменко, який приніс Україні першу медаль, висловився про скандальне фото з росіянином на Олімпіаді 2022.
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