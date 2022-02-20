"Від***іться від України": Христина Соловій поставила на місце росіянина

Христина Соловій поскаржилася на російського репера Пашу Ізотова , який вкрав її пісню "Тримай". При цьому з нею зв'язався автор YouTube-каналу, на якому 7 років тому був опублікований кліп репера, і почав погрожувати українській співачці, але вона його швидко поставила на місце.

Спочатку Влад спробував виправдатися і заявив, що ніхто ніколи не намагався вкрасти у неї пісню.

"Зате ви, скориставшись ситуацією, хвацько перевернули все з ніг на голову. А що ж ви 7 років тому не подавали скаргу?" - написав росіянин.

Він вважає, що завдяки треку Паші Ізотова "Ніжно", про пісню Христина Соловій "Тримай" знову почали згадувати. При цьому, в кінці повідомлення Влад почав погрожувати співачці за те, що вона кинула на його YouTube-канал страйк.

"Якщо вам потрібна війна, ви її отримаєте. Ще пошкодуєте про те, що сказали і написали. Удачі вам, вона вам знадобиться", - зазначив Влад.

Скріншот з Instagram

Соловій заявила, що оприлюднила цю інформацію тільки після того, як російський репер не зрозумів слова "ні". При цьому співачка дізналася про версію своєї пісні у виконанні Паші Ізотова тільки минулого тижня.

"Від***іться від мене. Від нас. Від України та української музики" - написала емоційно Соловій, яка зазвичай поводиться стримано.

Дівчина також зазначила, що як автор вона має повне право блокувати контекст, в якому використовується її творчість.

"Війна почалася в 2014 вашою мовчазною згодою, а то й оваціями. Ваші погрози і лицемірство тримайте при собі", - додала Соловій.

Скріншот з Instagram

Як відреагував репер

Ізотов написав, що вони з Христиною самі вирішать це питання. За словами співачки, російський репер зараз "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права".