Гострий гепатит невідомого походження у дітей: що потрібно знати батькам

За даними ВООЗ, на 17 травня у світі було зафіксовано 552 випадки гострого гепатиту невідомого походження. І число цих випадків має тенденцію до зростання.

Проблема цього захворювання в тому, що причини його виникнення все ще не вивчені до кінця.

Відомо тільки те, що міжнародні поїздки або зв'язок з громадянами інших країн не були позначені як фактори, які можуть вплинути на розвиток захворювання.

Також відомо, що віруси гепатиту A, B, C, E і D - не пов'язані з виникненням гепатиту невідомого походження.

Що ж робити батькам?

Медики рекомендують не панікувати, через те, що всі види гепатиту піддаються лікуванню. А при появі симптомів ураження печінки, потрібно максимально швидко звернутися до медиків, пройти обстеження і лікування.

Які симптоми такого гепатиту у дітей