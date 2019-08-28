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Обережно, не вступіть: в Кирилівці скандал через злив фекалій у море

STYLERЖиття    28.08.2019 - 21:17
Обережно, не вступіть: в Кирилівці скандал через злив фекалій у море
Кирилівка (Колаж РБК-Україна)

На одному з популярних українських курортів Кирилівці вибухнув скандал

У Запорізькій області, на улюбленому українцями курорті Кирилівка бази відпочинку порушують закон і зливають нечистоти просто у море. Українські активісти повідомляють, що власники баз не соромляться нічого і просто виводять фекалії по трубах у море або на дороги.

"Зливають прямо в море через прокладені труби, під дорогами або безпосередньо, нічого не соромлячись. Так всі тут працюють", - повідомили активісти в ЗМІ.

Про цей кричущий факт порушення санітарних норм на курорті повідомляється і на відео "112 Україна". Відпочиваючі разом з активістами повідомляють, що зливають нечистоти просто під ноги, звідси і дуже неприємний запах, який поширився по всій Кирилівці.

"Зливають прямо в море і лиман. Ніхто не соромиться", - кажуть активісти на відео.

У ролику повідомляється, що не всі бази відпочинку правильно утилізують нечистоти. Одні замовляють послугу у комунальників, інші - просто заривають труби з фекаліями в землю.

Відео: Скандал в Кирилівці (YouTube/112)

Як ми раніше писали, це вже не перший такий випадок у Кирилівці. На відомому українському курорті Кирилівка стався скандал. На території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти.

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