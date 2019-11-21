Дуже обережно: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні у п'ятницю, 22 листопада, сильно погіршитися практично у всіх областях країни. Очікується різке зниження температури повітря, сильний штормовий вітер і невеликі опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко попередила, що практично у всіх регіонах України очікується різке зниження температури повітря, до мінусових значень.

"22 листопада в Україні буде холодно і вітряно. Вночі очікується -1 -7 градусів, на Сході -5 -12 градусів, на Заході близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів. Завтра вдень в Україні від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, на сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1 +5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів", - повідомила Наталка Діденко.

Карта погоди

Вона попередила, що опади не прогнозуються, але очікується сильний вітер і сильна вологість.

"Опадів не буде – антициклон, хіба якась противна мряка. Вітер утримається сильний, особливо на південно-сході. На Приазов'ї дуже обережно!" – зазначила синоптик.

У Києві очікується зниження температури до -7 градусів і сильний вітер.

"У Києві 22 листопада вночі -4 -7, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4 -5 градусів, одягайтеся занадто тепло. Сильний вітер східний. Суттєві опади малоймовірні", - повідомила Діденко і порадувала українців, що це тимчасове похолодання.

"Потепління, відносне, з опадами, орієнтовно передбачається з 28-го листопада", - сказала синоптик.