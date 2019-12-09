Обережно, шахраї: аферисти придумали новий спосіб дурити українців у мережі

Шахраї виманюють гроші у довірливих людей на сайті безкоштовних оголошень
Шахраї в Україні придумали новий спосіб обдурювати довірливих людей. Так, на сайті безкоштовних оголошень аферисти пропонують придбати смартфони за дуже низькою ціною. Далі діють за такою схемою: людина повинна замовити телефон з доставкою, але попередньо сплативши повну суму покупки на картку шахрая. Звісно, після отримання грошей зловмисник зникає, а довірливий клієнт залишається без грошей і покупки. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Також автор посту прикріпив скріншоти з нібито листування продавцем телефону, щоб люди могли бачити за якою схемою діють обманщики.
Скріншот листування з шахраями (Київ Оперативний)
У коментарях користувачі відреагували на нову схему обману.