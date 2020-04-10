Залишають спеціальні мітки: з'явилося відео, як орудують домушники в Києві

Квартирні злодії використовують ситуацію з карантином через коронавірус і під виглядом санітарного нагляду від комунальних служб підшукують своїх майбутніх жертв. У Києві помітили таких зловмисників за "роботою".

Злочинці розробили нову схему, і під виглядом представників влади, які повинні перевіряти дотримання карантинних обмежень, розставляють мітки на тих квартирах, які можна обікрасти. Про це передає "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що "перевертні" орудують удвох.

У великих житлових комплексах столиці вони шукають порожні квартири і ставлять на дверях або біля них спеціальні мітки-"маячки".

У публікації йдеться, що випадок на ролику стався на вулиці Ломоносова в ЖК "Амурський" в Голосіївському районі Києва.

Домушників вдалося зняти камерами відеоспостереження в будинку.

Відео: Злодії в Києві використовують карантин і ставлять мітки на квартирах, які планують обчистити

До речі, ми вже показували, які спеціальні знаки наносять грабіжники біля дверей квартир, які хочуть обікрасти та що означають такі маркери.

Раніше ми писали про те, що коронавірус привів до появи нових способів шахрайства - паніка через COVID-19 дозволила аферистам наживатися на пандемії. Які нові схеми обману придумали зловмисники під час карантину - читайте в матеріалі Styler.